欧协联｜攻力锐不可当 捧萨克达主胜

萨克达 VS 阿尔克马尔

香港时间周五凌晨3:00开赛

推介：主客和主胜

乌克兰劲旅萨克达在本土联赛21场攻入51球，火力冠绝群雄，今晚深夜欧协联8强首回合迎战阿尔克马尔定必抢攻。队中巴西左翼柏迪连奴今季已为球队在各赛共交出7入球和8次助攻，以其技术和速度优势，可望领军先拔头筹，直取主胜已有不俗分头。

萨克达近况甚佳，近17场各赛仅录得一场败仗，并且已经连续7场比赛取得入球，火力非常有保证。现时更在乌克兰超级联赛以15胜5和1负的成绩，位列次席，入51球，得失球差高达+39，攻守兼备。球队的巴西攻击线的技术和速度皆上乘，上一圈作客3:1击败波兰冠军列治普斯纳一役，萨克达的巴西进攻组合在首回合包办3个入球，足以证明他们的进攻足以在欧洲赛事构成重大威胁。而27岁的阵中老大哥翼锋柏迪连奴，肩负前场的突破和组织重任，为队友创造了大量机会，柏迪连奴在该役造出5次成功过人，成为幕后英雄。

阿尔克马尔在荷甲表现逊色，仅排第6位，加上近5场作客的正式赛事仅录1胜，远征表现难以信赖。今仗出征波兰面对状态大勇的萨克达，恐难全身而退。马高