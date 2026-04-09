欧协联｜水晶宫猛虎出柙 「主胜」十「拿」九稳

水晶宫 VS 费伦天拿

Now639台周五凌晨3:00直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

水晶宫近期状态回勇，近4场录2胜2和不败，加上英格兰球会近年在欧战成绩彪炳，实力占优。球队今季有8个联赛入球的首席射手桑马迪达已复出，今晚欧协联8强首回合主场领军面对防线不稳的费伦天拿，让球盘主让半球/一球的「主胜」是信心之选。

英格兰球队近年在欧洲次级赛事展现统治力，尤其在欧协联已先后有韦斯咸和车路士封王，证明了英超球队在级数上的优势。今届代表水晶宫有着相同的优势，球队近期表现相当不俗，近5战录2胜2和1负。现时水晶宫在英超排14位，几乎全无降班威胁，在其余本土杯赛亦早已出局，可以将所有精力集中于欧洲战线，争取创会以来首个欧洲锦标，战意十足。

水晶宫今季能够进军欧洲赛，首席中锋桑马迪达绝对是厥功至伟的关键因素。这位28岁的法国前锋近3季全面升级为英超其中一名最实而不华的中锋，上季助球队夺得足总杯。身高1.92米，体格强壮的马迪达不仅队中首席射手，更是前场重要的桥头堡，其护球、策应及与队友配合的能力，是领队加斯拿高强度进攻体系中不可或缺的一环。马迪达今季联赛已攻入8球，预期入球值更高达12.05，场均射门威胁极大。此子早前因伤缺阵，但近期已复出，今仗可复任正选，领军全力迎战。

费伦天拿作客脚软

客队费伦天拿近绩不俗，近6场不败，但防守问题从未改善。紫百合在意甲拦截成功率为廿队最低，拦截力弱导致对手能轻易地创造射门机会，球队亦是意甲被射门次数最多的球队之一。上圈两对波兰捷斯托佐华皆有失球下仅胜。在附加赛两回合对波兰的积基朗尼亚更打成4:4。今仗远征英伦，面对有主场之利及主力射手复出的水晶宫，恐怕难以全身而退。 马高