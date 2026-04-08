欧联｜巴塞往绩大胜 势再施绊「马」索

巴塞隆拿 VS 马德里体育会

Now638台周四凌晨3:00直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

巴塞隆拿与马德里体育会的对赛往绩占尽上风，优势明显，今仗在欧联8强首回合主场出击，值得看高一线。球队的葡萄牙出击型后卫祖奥简斯路，堪称马体会克星，近两次对该队时均交出决定性的助攻或入球表现，其在左路的突破力，可能撕碎马体会后防。让球主客和主让一球「主胜」值得追捧。

巴塞隆拿近两季对马德里体育会的战绩占压倒性优势，近6次交锋赢足5次，其中两次主场出击分别以3:0及3:1轻松取胜。 巴塞日前作客马体会时全面占优，控球率高达67%，射门次数达22次，远超对手的6次，预期入球值亦以2.52比0.92大幅抛离对手，最终以2:1凯旋。这场胜利让巴塞在心理层面可谓未打先赢。

祖奥简斯路季中重返巴塞后，为球队左路带来活力和创造力，在面对马德里体育会时更尤其突出。在刚战作客马体会，这名出击力强的后卫在左路如入无人之境，全场录得3次关键传球、4次成功过人及6次在对方禁区内触球，令马体会防线风声鹤唳，而防守上亦交出7次夺回球权及赢得6次对抗的完美数据，最终反胜一球亦是由其突破后起脚造成。加上3月初主场3:0大胜马体会一役，简斯路同样交出一个助攻，其出色的个人能力屡次在关键时刻击破马体会的防守部署，今仗同样成为对手教练施蒙尼的无解题。

马体会防线不稳

马德里体育会近期防线却屡见失误，近6场失14球，而整季12场欧联亦共失24球，防线稳定性不足。 尽管几乎每场欧联都有进帐，但防线不稳却是致命伤。面对简斯路的边路冲击，马体会若选择死守，只会久守必失，难逃败仗。马高