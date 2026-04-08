Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联｜巴塞往绩大胜 势再施绊「马」索

波盘王
更新时间：20:27 2026-04-08 HKT
发布时间：20:27 2026-04-08 HKT

巴塞隆拿 VS 马德里体育会
Now638台周四凌晨3:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

巴塞隆拿与马德里体育会的对赛往绩占尽上风，优势明显，今仗在欧联8强首回合主场出击，值得看高一线。球队的葡萄牙出击型后卫祖奥简斯路，堪称马体会克星，近两次对该队时均交出决定性的助攻或入球表现，其在左路的突破力，可能撕碎马体会后防。让球主客和主让一球「主胜」值得追捧。

巴塞隆拿近两季对马德里体育会的战绩占压倒性优势，近6次交锋赢足5次，其中两次主场出击分别以3:0及3:1轻松取胜。 巴塞日前作客马体会时全面占优，控球率高达67%，射门次数达22次，远超对手的6次，预期入球值亦以2.52比0.92大幅抛离对手，最终以2:1凯旋。这场胜利让巴塞在心理层面可谓未打先赢。

祖奥简斯路季中重返巴塞后，为球队左路带来活力和创造力，在面对马德里体育会时更尤其突出。在刚战作客马体会，这名出击力强的后卫在左路如入无人之境，全场录得3次关键传球、4次成功过人及6次在对方禁区内触球，令马体会防线风声鹤唳，而防守上亦交出7次夺回球权及赢得6次对抗的完美数据，最终反胜一球亦是由其突破后起脚造成。加上3月初主场3:0大胜马体会一役，简斯路同样交出一个助攻，其出色的个人能力屡次在关键时刻击破马体会的防守部署，今仗同样成为对手教练施蒙尼的无解题。

马体会防线不稳

马德里体育会近期防线却屡见失误，近6场失14球，而整季12场欧联亦共失24球，防线稳定性不足。 尽管几乎每场欧联都有进帐，但防线不稳却是致命伤。面对简斯路的边路冲击，马体会若选择死守，只会久守必失，难逃败仗。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
连锁酒楼4月大劈价！1笼4只虾饺$1 晚市入座送烧鹅 全线分店适用
饮食
9小时前
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
香港人自带「特殊味道」？小红书热议港铁/商场都闻到 网民揭原因：系勤力同生活习惯的味道
生活百科
2026-04-07 16:11 HKT
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
重庆靓女游客爆红 西贡睇野猪、食茶餐厅：想试试港人眼中美食 下次天晴再来｜多图
社会
7小时前
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
01:54
李泳汉发讣闻公布亡母施明丧礼详情 曾明言拒李泳豪老婆送殡 豪仔认已收通知将携妻出席
影视圈
3小时前
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
65岁欧阳震华家族喜迎新成员 晒百日宴照片自爆身份转变 BB显福相身上挂满金器
影视圈
9小时前
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
中年好声音4丨谷娅溦退出评审团有内情？邓兆尊爆关资本方事 伍仲衡疑为回归表态拒回头
影视圈
5小时前
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
01:54
李家鼎揭前妻缺席细仔李泳豪婚礼真相 怒斥李泳汉以「打X死你」威胁施明 证婆媳关系好
影视圈
2小时前
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
18岁DSE考生被骗失23万 亲述骗徒「潜伏式」手法 网民错重点热议惊人身家之谜｜Juicy叮
时事热话
5小时前
01:09
伊朗局势｜美伊将于巴基斯坦谈判 停火后首两只船舶通过霍尔木兹海峡︱持续更新
即时国际
1小时前
珠海烧味店惊见「合成猪」真身？港人遭群起炮轰无知 惟网民叹有1缺点：以后唔买了
港人珠海烧味店惊见「合成猪」真身！罕见有头有尾打破传闻？惟网民叹有1缺点：以后唔买了
饮食
6小时前