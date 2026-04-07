Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英冠 | 上仗击败阿仙奴士气盛 圣徒可「修」成正果

波盘王
更新时间：07:00 2026-04-07 HKT
发布时间：07:00 2026-04-07 HKT


修咸顿走势所向披靡，遇上劲敌亦继续不败走势，士气正盛。在中场核心舒亚查理斯坐镇下，今晚于英冠前列关键战作客域斯咸时有力一球小胜对手，让球主客和客队让一球的「和」值得跟进。加利李尔

客军修咸顿目前只落后域斯咸1分，且手握一场补赛，形势并不被动。同时，圣徒近况极佳，已各赛15场不败，包括联赛作客2:1力克榜首高云地利，刚于足总杯8强更主场2:1爆冷淘汰英超一哥阿仙奴，士气一时无两。中场舒亚查理斯的作用不容忽视，这位北爱尔兰国脚在重要赛事中表现沉稳，今届杯赛越级挑战利物浦及阿仙奴时都能取得入球，前仗2:1处牛津联时更射入30码金球，大赛表现值得信赖。

主队域斯咸近况亦不俗，上仗更在落后两球下作客2:2逼和西布朗，韧力不俗。不过球队近5场联赛只得7分，加上主场20战已失30球，防线稳定性成疑。预料客军关键战表现略胜一筹，让球主客和客队让一球的「和」开出机会不低。

加利李尔推介

让球主客和  [客-1 和]

香港时间周三凌晨3:00开赛

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关。左图 Threads@peanut_683383 影片截图；右图 小红书 @YUKI 影片截图
复活节回港︱深圳湾口岸深夜大排长龙 罗湖大塞车有人赶不及过关
社会
5小时前
巴士两阿叔大谈召妓心得 遭乘客鄙视围攻终败走 网民怒轰：为老不尊｜有片
00:26
巴士两阿叔大谈召妓心得 遭乘客鄙视围攻终败走 网民怒轰：为老不尊｜有片
突发
9小时前
剥烚蛋壳总黏蛋白？即学3招秘技蛋壳一剥必成功 烹煮前简单1步不黏壳
保健养生
19小时前
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
消委会冷气机推介｜12款窗口机获高分 悭电/制冷/抽湿同样出色！详解变频式/定频式/匹数分别 即睇1匹+匹半+3/4匹与呎数对照
生活百科
15小时前
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
红磡广场沦为「死场」？网民热议商场风光不再 全靠这类店舖撑起...
生活百科
14小时前
正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 「原声闹人版」照出街网民疯狂重播
正义女神丨佘诗曼拍剧疑曾被长洲街坊「问候」：黐孖筋 「原声闹人版」照出街网民疯狂重播
影视圈
9小时前
何超欣、谷爱凌穿火辣比坚尼解放好身材 名媛与体坛女神性感对决 大晒跨界别闺密情
何超欣、谷爱凌穿火辣比坚尼解放好身材 名媛与体坛女神性感对决 大晒跨界别闺密情
影视圈
13小时前
「嘉应高升」是役独赢投注额高达61,599,454元。
马场浮世绘│$61,599,454W飞 嘉应高升变「派息」神兽
马圈快讯
12小时前
重庆少女游客受访称香港「旧」？仙气外貌意外爆红 真人现身亲解「误会」获网民力撑：靓女讲咩都啱
重庆少女游客受访称香港「旧」？仙气外貌意外爆红 真人现身亲解「误会」获网民力撑：靓女讲咩都啱
生活百科
12小时前
星岛申诉王｜客人转错7000元 小店反遭辱骂兼「假律师」恐吓 店主坚持银行处理：唔想卷入洗黑钱陷阱
提防骗子
16小时前