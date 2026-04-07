英冠 | 上仗击败阿仙奴士气盛 圣徒可「修」成正果



修咸顿走势所向披靡，遇上劲敌亦继续不败走势，士气正盛。在中场核心舒亚查理斯坐镇下，今晚于英冠前列关键战作客域斯咸时有力一球小胜对手，让球主客和客队让一球的「和」值得跟进。加利李尔

客军修咸顿目前只落后域斯咸1分，且手握一场补赛，形势并不被动。同时，圣徒近况极佳，已各赛15场不败，包括联赛作客2:1力克榜首高云地利，刚于足总杯8强更主场2:1爆冷淘汰英超一哥阿仙奴，士气一时无两。中场舒亚查理斯的作用不容忽视，这位北爱尔兰国脚在重要赛事中表现沉稳，今届杯赛越级挑战利物浦及阿仙奴时都能取得入球，前仗2:1处牛津联时更射入30码金球，大赛表现值得信赖。

主队域斯咸近况亦不俗，上仗更在落后两球下作客2:2逼和西布朗，韧力不俗。不过球队近5场联赛只得7分，加上主场20战已失30球，防线稳定性成疑。预料客军关键战表现略胜一筹，让球主客和客队让一球的「和」开出机会不低。

加利李尔推介

让球主客和 [客-1 和]

香港时间周三凌晨3:00开赛