欧联 | 拜仁慕尼黑火力冠欧洲 作客炸沉银河舰队

两大欧洲豪门皇家马德里和拜仁慕尼黑今晚在欧联八强首回合在巴拿贝交锋，客队拜仁今季进攻火力强劲，冠绝欧联，绝对有力拿下近期的防守频现漏洞的银河舰队。尤其法国翼锋米高奥利斯近期状态大勇，其闪电般的突破速度和创造力足以让皇马后防大乱。推介入球大细3.5球的大兼直取客胜。

拜仁慕尼黑今季展现了惊人的进攻效率，无论在德甲或欧联赛场，其火力均无人能及。拜仁在28轮联赛后，全队入球已达100球。由首席射手哈利卡尼、助攻王米高奥利斯以及路易斯迪亚斯组成的攻击线，如入无人之境。在欧联经过16强两回合以10:1大炒阿特兰大，拜仁同样成为欧联所有参赛球队中，入球最多的一队。刚战在联赛对弗赖堡，球队在轮换大部分主力、并一度落后两球的劣势下，依然能成功反胜，尽显其冠军气质。

米高奥利斯爆破力十足



翼锋米高奥利斯今季表现绝对能称得上现象级，已确立其世界顶级翼锋的地位。截至四月初，这位24岁的法国国脚在各赛已有20个入球和超过20次助攻，连续两季的参与入球总数突破40大关，计产量已达到金球奖级别。在德甲，他更是助攻、创造机会及成功盘扭次数等多项进攻数据上遥遥领先。奥利斯结合推进速度和左脚精准的传射，面对皇马不稳的防线，足以左右今场胜负。



主场的皇家马德里近期在西甲6场输3场，即使在欧联上圈两回合双杀曼城，银河舰队在防守端却明显见漏洞。领队艾比路亚在早前败给马略卡的赛后，便曾点名批评防守球员的失误，承认防线存在问题。 今晚面对进攻套路多变、射术精湛的拜仁锋线，皇马的后防稍有不慎，定必付出沉重代价。



马高推介

客胜 / 入球大细3.5球 大

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