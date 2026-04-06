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意甲｜科木攻守兼备 远征除「乌」在望

波盘王
更新时间：08:00 2026-04-06 HKT
发布时间：08:00 2026-04-06 HKT

乌甸尼斯 VS 科木
Now638台今晚6:30直播
推介：波胆 0:2 & 1:2

升班马科木现已进占联赛前4，欧联席位近在咫尺，近期豪取5连胜，期间仅失两球，防守稳固。法国中场兼队长卢卡斯达古夏成为逼抢战术的基石，对由守转攻及前场逼抢战术至为关键。今晚意甲作客缺少首席射手的乌甸尼斯，有望至少攻入两球并顺利全取3分，波胆推介0:2及1:2。

法比加斯刚荣膺意甲3月份最佳教练，其领导下科木近10战录8胜2和，抢分能力与榜首的国际米兰看齐。球队不但进攻有力，失球更是意甲最少一队。近6场有4场保持清白，合共只失掉两球。进攻方面，科木更是多点开花，今季已有16位不同球员取得入球，更是意甲唯一拥有两位入球达双位数球员的队伍。 

达古夏中场贡献全面

采用巴塞隆拿系的逼抢战术下，中场核心卢卡斯达古夏成为球队的指挥官。此子由翼锋转型为全能中场，不但串连起球队的攻守转换，在前场压逼中场均贡献1.5次抢断及0.5次拦截，5.8次重夺控球更是球队最高一人。其战术智慧和领导能力，是科木今季成绩斐然的关键因素。

主队乌甸尼斯目前位列联赛中游，争胜动力稍欠，首席射手基伦戴维斯今仗须停赛，对球队攻击力影响甚大。惟乌甸尼斯是联赛中死球得分能力最强的队伍之一，加上主场之利，或有能力破蛋。马高

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