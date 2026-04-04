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英足杯｜闪电战攻「城」 利物浦半场受让有计

波盘王
更新时间：15:45 2026-04-04 HKT
发布时间：15:45 2026-04-04 HKT

曼城 VS 利物浦
Now 651台今晚7:45直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

曼城近期防守屡见漏洞，近10场失球高达23个，给予对手可乘之机。今仗足总杯8强或会轮换部份主力，实力或再打折扣。客军利物浦则拥有反击王牌艾基迪基，其速度有望领军在半场占得先机，推介半场让球，受让平手/半球「客胜」。

曼城防守今年已见不稳，欧联1:3负于波杜基林特，其后再遭皇家马德里以总比数5:2淘汰，作客皇马被云尼斯奥斯连下两城，再次暴露了蓝月亮防线面对快速反击时的脆弱。 

利物浦今季成功引进前锋艾基迪基，为球队的进攻线注入反击活力。 这位年轻射手拥有时速高达34.9公里的顶级速度，擅长由守转攻的瞬间，利用爆发力冲击对方防线身后，例如对法兰克福时，他仅用8秒和4次触球便完成一次反击破门。近期为法国同样以快速反击射破巴西大门一样，艾基迪基有能力在任何强强对话中成为决定比赛的关键人物。

场面上处下风的利物浦今仗可顺理成章以反击为上半场的战术，利用艾基迪基这个反击点不断威胁曼城防线。曼城防线的不稳定性，将给予利物浦在半场取得领先的黄金机会。马高

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