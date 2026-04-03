西甲 | 艾尔切争分护级 作客求和破笼「奴」

华历简奴今夜凌晨在主场迎战艾尔切，关乎护级的微妙形势，两队仅比降班区分别多四分和一分，三分对作客的艾尔切更为迫切，但和波一分更务实。艾尔切前锋拉法美亚刚在上场联赛建功助球队赢波，今仗誓要乘胜追击，带领艾尔切抢分，不妨直取和波。 马高

艾尔切防线脆弱 拉法美亚成救命丹



艾尔切的预期失球全西甲最差，惟进攻端尚算有所交代，近六场作客有五场取得入球。上周联赛，正凭队内首席射手拉法美亚的关键入球，以2:1击败护级对手马略卡，获宝贵三分。这位28岁的前锋今季已入8球，是球队锋线的绝对核心。艾尔切过往两次面对华历简奴均以4:0大胜，球员在心理上或占有优势。今仗面对攻力疲弱但防守不稳的华历简奴，正是拉法美亚大显身手的最佳时机。

主队华历简奴今季表现莫名其妙，以其预期得分应排在联赛第九，但现实却沦落到仅十四位，得分足足比预期少了十分，反映球队的埋门一脚处理极差，合共创造近40个预期入球，最终却只入28球，效率堪忧。尽管如此，华历简奴今季主场只输过两次， 然而，球队近期防守亦非稳，已连续五场有失球，似为失分埋下伏线。



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