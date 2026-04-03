法甲 | 圣日耳门超班零封率逾半 主场数蛋好「兹」味

巴黎圣日耳门今晚在主场迎战中游球队图卢兹，两队强弱悬殊。圣日耳门近期状态已入佳境，近3场共狂轰12球，火力惊人。球队在联赛中拥有法甲最多的14次零封对手的纪录，门将沙方洛夫的表现神勇，令球队后防固若金汤，极有机会再次保持不失球。预计巴黎圣日耳门可轻松大胜，波胆推介3:0/4:0够分头。马高

圣日耳门王者霸气 数据尽显优势



巴黎圣日耳门持续统治法甲，26场联赛录19胜，以60分高踞榜首。即使大半季谈笑用兵下，球队的进攻火力仍然冠绝联赛，场均入2.2球。 除进攻之外，圣日耳门在防守上同样令大部分对手绝望，至今在联赛中仅失22球，其中有14场保持不失，零封比例超过一半。近期球队在欧联和联赛的三连胜中，共入12球，其中场零封车路士以及尼斯，气势如虹。面对图卢兹，圣日耳门在任何方面都占据压倒性优势，三分志在必得。

神奇门将沙方洛夫 逆袭成后防核心



今季巴黎圣日耳门的最大惊喜，或许是俄罗斯门将沙方洛夫的横空出世。这位26岁的门将在季初仅为球队的二号门耐，但他凭借稳定的表现和惊人的扑救能力，成功逆袭成为正选。其生涯代表作是去年尾的洲际杯决赛中，沙方洛夫在互射十二码阶段连续扑出四球，以一己之力助球队击败法林明高，捧走冠军，成为21世纪首位为圣日耳门在十二码决胜中连救四球的门将。沙方洛夫绝非一帆风顺，但把握主力门将受伤的机会，以沉稳的技术和心理质素征服教练和球迷。有其把守最后一关，圣日耳门今仗在主场球迷面前，有望再次零封对手，轻松全取三分。

目前排在联赛第九位的图卢兹，整体实力与巴黎圣日耳门存在极大差距。纵近期取得两连胜，但综观整季表现并不稳定。面对联赛前三名的球队更未尝一胜，今仗要爆冷抢分，难度极高。

马高推介

波胆: 3:0 4:0

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