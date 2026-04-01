女欧联｜神锋倒戈分外落力 巴塞女足作客「大」得起

车路士女足 VS 阿仙奴女足

Now 643台周四凌晨3:00直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

各赛录11连胜的阿仙奴女足气势如虹，加上首回合的3:1优势，今晚在欧联女足8强次回合作客车路士女足将占尽战术优势。尤其阵中瑞典前锋布莉施迪妮丝近4战交出3入球和2助攻，其出色的走位和把握力足以冲散车路士防线。主队落后下必抢攻，角球机会大增。推介半场角球大细5.5球「大」，以及让球受让平手/半球「客胜」。

阿仙奴已连胜11场，合共射入37球，场均入球超过3球，展现出强大的统治力。11连胜中，今场对手车路士已然两度称臣，兵工厂在联赛和上周欧联分别赢2:0和3:1，表现极具说服力。在欧联8强首回合中，阿仙奴完全控制战，凭布莉施迪妮丝、基莉和活素的入球，以3:1轻取对手。加上阿仙奴的防守同样稳固，11场仅失6球，攻守兼备。客队在今场次回合，不论在状态、心理和战术上皆占优势，可谓已一只脚跻身4强。

瑞典国脚布莉施迪妮丝是典型的大赛球员，在欧洲赛场凭其积极的无球跑动、极佳的身体对抗和关键时刻的把握力闻名。小妮子在首回合对车路士时充分体现其战术价值，先在上半场接应传中头槌破网，其后更在前场发挥支点作用，不断透过跑动拉扯对手防线，为队友创造空间。阿仙奴的第3球，正是由她助攻而来。个人交出1入球1助攻，当选全场最佳，当之无愧。布莉施迪妮丝反击战的作用将会今仗，车路士主攻下更为放大。

车路士必企图反扑

车路士纵近期两度不敌，其实力与阿仙奴仍然相若，今仗绝不坐以待毙。刚战在联赛中，以4:3战胜阿士东维拉，火力仍猛。首回合在落后的情况下，下半场全力反扑，共获得5个角球，今仗回到主场必须净胜两球或以上方能晋级，预计车路士将从开赛即会猛攻，上半场极有可能会出现大量角球。马高