世杯外｜级数往绩「克」住晒 丹麦奏「捷」有钱派

捷克 VS 丹麦

UEFA.tv周三凌晨2:45直播

推介：半全场「和客」

丹麦球员级数不俗，而且板凳深度足够，在一场过的赛事中，变阵有明显优势。球队有中场新贵域陀科贺特随时作变阵棋子，有望于今晚世界杯外围赛决赛作客尾段，绝杀守强攻弱的捷克，半全场开出「和客」机会不低，可以一试。

客队丹麦近况相当醒神，4强主场4:0大数北马其顿晋级，更将对手压制至只有3射0中，形势全面占优。其实丹麦有此表现并不意外，皆因几乎全队正效力4大联赛，纵使正选球员未发挥最佳水准，教练白赖仁利马亦有足够筹码拨乱反正。人脚上，丹麦的组织多年来倚赖基斯甸艾历臣策动，不过近期终有域陀科贺特可作后浪，这位进攻中场今季在波图各赛共交出6入球7助攻，更以20岁之龄当选2025年丹麦足球先生，绝对是丹麦奠胜的最佳武器。

捷克纵有主场之利，不过全队有过半数球员仍效力国内联赛，加上对上一次击败丹麦已是22年前的事，之后5次对碰3和2负，可见级数及往绩皆下风。然而捷克阵中悍将甚多，外围赛场均15.1次犯规在54队中排第3多，防守十分硬净，固守有本钱。预料今场两军质素分野要到下半场调动后才可看出，而客军亦须花九牛二虎之力才有机会破门，半全场「和客」有4.6倍，扒冷一流。加利李尔