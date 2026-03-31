世杯外｜意大利打争气「波」 作客斯杀赢实力

波斯尼亚 VS 意大利

Now 618台周三凌晨2:45直播

推介：波胆 0:2 / 1:2

世界杯外围赛附加赛决赛，近况大勇的意大利人脚优势明显，攻力有保证，今仗作客波斯尼亚绝对看高一线。尤其前锋摩斯坚恩在国家队中，交出每90分钟平均入1.69球极高入球效率，今场势成赢波兼晋身决赛周关键。波斯尼亚数日前跟威尔斯激战120分钟才晋级，球员体力更输蚀。今仗推介波胆0:2/1:2。

四届世界杯冠军意大利，近年居然连续两度无缘世界杯决赛周，举国上下对今次附加赛皆抱有极大期望和决心。而自从名宿加度素接掌后，球队攻力提升，近11场录7胜，场均入超过2球。上仗对北爱尔兰时，蓝军凭辛度东拿利和摩斯坚恩的入球，以2:0赢波，过程中表现出极认真态度，足证球队的决心。意大利的阵容亦远胜今仗对手波斯尼亚，后防有文仙尼、巴斯东尼及卡拉科尼组成三中坚，中场则有辛度东拿利、巴利拿等猛将，前线选择更多，整体实力完全凌驾主队。

上季届意甲射手第二名的前锋摩斯坚恩，在国家队的入球效率极其惊人，近4场外国赛入5球，冠绝全队，而其个人预期入球值只2.7球，更显其把握力和攻门质素。在对北爱尔兰时，这名射手意大利便攻入第二球，为球队锁定胜局。纵然他偶尔错失良机，但其不断冲击防线的踢法，正正能针对波斯尼亚相对老化的后防。坚恩出色的状态，持续不断的冲击和高效的入球率，定然是意大利争取世界杯入场券的最强武器。

波斯尼亚虽然上场凭借斗志淘汰威尔斯，但过程绝不轻松。他们作客跟对手火并120分钟，最终靠互射十二码晋级，对球员的体能消耗极大。阵中核心如队长迪斯高已届40岁高龄，体力成疑。加上波斯尼亚自2025年以来，仅得3场比赛能保持不失球。 面对决心十足且火力猛的意大利，其体能上的劣势将被放大，纵在主场出战，恐心有余而力不足。马高