U21欧国外｜法国U21质素高 破「冰」无难度

法国U21 VS 冰岛U21

香港时间周二凌晨1:00开赛

推介：波胆 3:1 / 4:1

欧洲国家杯U21外围赛H组，法国U21主场迎战冰岛U21，主队现高踞榜首，今仗只要击败仅随其后的冰岛U21，便能全面掌控出线主导权，以其近5场入17球的惊人火力，阵中效力里尔的18岁中场超新星保亚迪今季在球会传球成功率高达89%，有其在中场压阵，不难全取3分。推介波胆推介3:1/4:1。

法国U21在外围赛表现超班，5场4胜1和狂轰19球，场均入接近4球，火力冠绝全组。锋线人才包括在英超揾食的基尔比和泰尔，二人暂时已各有3球进帐，多点进攻令对手防不胜防。

阵中的中场核心、年仅18岁的里尔新星保亚迪，表现远超同龄球员。这名天才今季已为里尔在法甲及欧霸杯等共上阵34次，贡献了22次成功铲断和222次夺回球权，防守端表现稳健，同时更有高达89%的传球成功率，使成为球队中场的组织核心，能够有效地串连攻防。凭保亚迪出色的控球和节奏感，为法国U21创造源源不绝的入球机会。

冰岛U21整体实力与法国有一定差距，但攻击力不俗，在6场外围赛中入13球，近5战亦有4场取得入球，博其能从法国U21破蛋更具分头。马高