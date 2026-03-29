国际赛｜哥伦比亚够认真 半主全和有办「法」

哥伦比亚 VS 法国

香港时间周一凌晨3:00开赛

推介：主客和「和」/半全场「主和」

哥伦比亚阵容卧虎藏龙，而且主角与绿叶比例平均，被看轻下反而有力一战。该队有传奇中场占士洛迪古斯领衔攻坚，势可于今晚友谊赛于中立场与副选应战的法国打成均势，主客和的「和」可以冷敲，甚至半全场的「主和」亦可小注兼顾。

哥伦比亚在6月世界杯决赛周与葡萄牙同被编入K组，故今轮友赛找来上届亚、季军的欧洲劲旅法国及克罗地亚拍跳，用意未必只是试阵。虽然哥军首战中立场1:2反负格子军团，不过全场13射5中目标均比对手多，明显是要测试球队与欧洲顶级国家队实力的距离，故哥军面对法国必当正赛踢，诚意不用怀疑。

事实上，哥伦比亚的确有力跟欧洲列强一拼，皆因阵容充满一级绿叶，包括水晶宫右翼卫丹尼尔蒙路斯及宾菲加全能中场李察里奥斯等，故创造力极强的翼锋路易斯迪亚斯及进攻中场占士洛迪古斯可无后顾之忧领军进袭。尤其后者上场对克罗地亚一役两射皆中目标，7次长传有5次成功，可见只要有大量控球权时，J洛功架犹在。

法国今轮国际赛期首战在少打一人下2:1力克巴西，过程几乎将今轮可用的主力全派上阵，包括刚好赶及国际赛期伤愈的基利安麦巴比，故今场对牌面稍逊的哥伦比亚，未须再精锐尽出。

法国战意成疑

再考虑到今轮法国点兵绝大部分都是国家队常客，争取表现意欲不大，甚至个别球员会将集中力放在球会季尾冲刺，阵上表现或打折扣。

预料两军旗鼓相当，主客和的「和」开出机会不低，绝对值博；再考虑到哥伦比亚的板凳深度远不及法国，有机会比赛尾段失守被逼和，半全场的「主和」十分适合进取客扒冷。加利李尔