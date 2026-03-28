国际赛｜友赛一向有保证 日本客胜无「兰」度

苏格兰 VS 日本

香港时间周日凌晨1:00开赛

推介：主客和客胜

日本向来友谊赛都出尽全力，频频杀败强队诚意十足，加上队内竞争激烈，众将必尽施浑身解数，奠定大军席位。该队有中场核心镰田大地指挥若定，势于今晚友赛作客防线青黄不接的苏格兰时有力赢波，主客和客胜合情合理。

客军日本虽然近年在大赛成绩中规中矩，上届世界杯16强止步，两年前的亚洲杯则8强出局，不过阵上热血表现惹人好感。蓝武士对上3场友赛全胜，包括去年10月主场3:2力克劲旅巴西，实力在友赛表露无遗。

再者，日本外流至欧洲顶级联赛的好手越来越多，今轮点兵27人名单中，就算如南野拓实及久保建英等大名球员因伤落选，全队仍有9人今季有份出席欧战，可见队内一直保持良性竞争之余，后起之秀亦来势汹汹。

考虑到今轮国际赛期是世界杯点兵前的最后一轮友赛，日本众将必把握机会争取表现，以确保入选机会，当然亦包括中场指挥官镰田大地。这位29岁中场在水晶宫表现全面，英超场均3.0次成功拦截属阵中之首，而欧协联14次创造机会亦排全队第2多，攻守兼备。考虑到同位置的远滕航未必赶及世界杯前操起状态，田中碧则在列斯联失去正选，镰田大地必定把握今次机会，在教练森保一面前打高一皮波，以奠定世界杯正选席位。

苏格兰后防青黄不接

主队苏格兰近年出产不少猛将，尤其转战意甲更成主力，惟多属中前场球员，后防却未见新人崛起，今次最后试阵机会仍倚赖在利物浦己失正选的安德鲁罗拔臣，连上季被英甲伯明翰弃用的34岁老将中坚格兰汉尼都有入选，速率难及对手。预料客队有力赢波，主客和客胜属合理之选。加利李尔