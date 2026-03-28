Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

国际赛｜友赛一向有保证 日本客胜无「兰」度

波盘王
更新时间：21:00 2026-03-28 HKT
发布时间：21:00 2026-03-28 HKT

苏格兰 VS 日本
香港时间周日凌晨1:00开赛
推介：主客和客胜

日本向来友谊赛都出尽全力，频频杀败强队诚意十足，加上队内竞争激烈，众将必尽施浑身解数，奠定大军席位。该队有中场核心镰田大地指挥若定，势于今晚友赛作客防线青黄不接的苏格兰时有力赢波，主客和客胜合情合理。

客军日本虽然近年在大赛成绩中规中矩，上届世界杯16强止步，两年前的亚洲杯则8强出局，不过阵上热血表现惹人好感。蓝武士对上3场友赛全胜，包括去年10月主场3:2力克劲旅巴西，实力在友赛表露无遗。

再者，日本外流至欧洲顶级联赛的好手越来越多，今轮点兵27人名单中，就算如南野拓实及久保建英等大名球员因伤落选，全队仍有9人今季有份出席欧战，可见队内一直保持良性竞争之余，后起之秀亦来势汹汹。

考虑到今轮国际赛期是世界杯点兵前的最后一轮友赛，日本众将必把握机会争取表现，以确保入选机会，当然亦包括中场指挥官镰田大地。这位29岁中场在水晶宫表现全面，英超场均3.0次成功拦截属阵中之首，而欧协联14次创造机会亦排全队第2多，攻守兼备。考虑到同位置的远滕航未必赶及世界杯前操起状态，田中碧则在列斯联失去正选，镰田大地必定把握今次机会，在教练森保一面前打高一皮波，以奠定世界杯正选席位。

苏格兰后防青黄不接

主队苏格兰近年出产不少猛将，尤其转战意甲更成主力，惟多属中前场球员，后防却未见新人崛起，今次最后试阵机会仍倚赖在利物浦己失正选的安德鲁罗拔臣，连上季被英甲伯明翰弃用的34岁老将中坚格兰汉尼都有入选，速率难及对手。预料客队有力赢波，主客和客胜属合理之选。加利李尔

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
00:59
九巴女车长疑切错线唔识路 多次飞站腾鸡向乘客求救 九巴：已停职
突发
3小时前
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
陈淽菁为双眼恐面临三度开刀：不想再做手术 大律师老公暖心陪伴 曾历血癌及母再婚打击
影视圈
4小时前
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
00:52
拜山注意｜天文台料未来九日均落雨 3.30日间最高29℃ 清明有骤雨雷暴！
社会
8小时前
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
73岁张伟文被传死讯 经理人方俊公开「靓声王」最新状态 瘦至锁骨凹陷幸精神饱满丨独家
影视圈
4小时前
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
00:24
孕妻产检遇男医生 醋夫大闹医院「扻头埋墙」｜有片
即时中国
5小时前
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限/商户名单
中电消费券2026｜2类合资格家庭获派$100消费券 长者电费优惠客户有份！4,000餐厅/零售店适用 附领取方法/期限
生活百科
2026-03-27 12:27 HKT
05:24
星岛申诉王 | 女工投诉欠供强积金即涉「盗窃」被炒 连锁茶餐厅CCTV相揭「偷鸡」真相
申诉热话
14小时前
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
张栢芝香港机场苦候大仔画面曝光  Lucas一举动极暖男令人动容  网民：她付出有回报
影视圈
2026-03-26 18:04 HKT
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
清明节10大禁忌必知！26年4生肖易「中招」？禁叫人全名/打麻将 附10类人不宜拜山
饮食
9小时前
美国总统特朗普周五出席由沙特阿拉伯主权财富基金主办的FII峰会。美联社
中美关系︱特朗普：看看他们制造业 必须尊重中国成就
即时国际
7小时前