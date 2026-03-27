国际赛｜锋线斗「威」力 荷兰入球必多

荷兰 VS 挪威

UEFA.tv周六凌晨3:45直播

推介：入球大细 [3.5] 大 / 波胆：2:2 & 3:3

攻力强横的荷兰，今仗友赛为保强势必与挪威斗攻。在迪比因伤缺阵下，效力意甲罗马的前锋唐耶尔马伦将担起入球重任。预计今场入球偏多，推介入球大细3.5球「大」，并冷敲2:2和3:3两波胆。

荷兰在晋级世界杯过程中展现强大的攻击力，在分组赛中以不败战绩晋级，场均入超过3球，而在整个过程中仅失四球。球队近况绝佳，近5场轰入16球，已逾一年未逢败绩，而且自2023年10月以来在主场亦未曾落败。

由于首席射手迪比因伤退队，今仗焦点将落在唐耶尔马伦身上。这名射手自一月登陆意甲，为新东家罗马上阵12仗射入8球，重现射手本色，状态正佳。这位在罗马效力的前锋，势必把握这个千载难逢的机会，在国家队证明自己，力争正选位置。

挪威正处于巅峰状态，在世界杯外围赛以八战全胜的姿态，时隔28年再次强势杀入决赛周。过程中攻入37球，火力惊人。虽然超级射手艾宁夏兰特今场将会休息，但仍有阿历山大索诺夫等实力战将，绝对有力攻破荷兰大门。为在世界杯前保持九连胜的无敌气势，挪威今仗作客亦不会保守。马高