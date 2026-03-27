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国际赛｜英格兰倾巢而出 「主胜」满载而「圭」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-27 HKT
发布时间：07:00 2026-03-27 HKT

英格兰 VS 乌拉圭
UEFA.tv周六凌晨3:45直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

英格兰今晚于温布莱主场与乌拉圭友赛，论近况三狮势不可挡，在世界杯外围赛以8战全胜入22球兼一球不失，尽显攻守兼备的强大实力，主场战意更占先。而今仗更是几名边缘国脚终极考核，其中首次入选的爱华顿多面手占士加拿近期表现光芒四射，为争世界杯名单的最后一席，必拼尽全力，定能轻取作客绩弱的乌拉圭，让球主客和让一球的「主胜」值捧。

英格兰在杜曹带领下，全面统治世界杯外围赛K组，不但全胜8场分组赛，总计攻入22球，更恐怖的是后防线未失一球。稳定的佳绩，反映英军实力与深厚的板凳深度。阵中不少主力球员仍要留力为球会于季尾冲刺，为平衡体能及考察人选，杜曹今次征召多达35人的扩充名单，并将球员分成两组。包括队长哈利卡尼、迪格兰赖斯及布卡约沙卡等主力将避战乌拉圭，而留力下周对日本。 而今场将是一众新入选或久未入选的球员，如占士加拿、明奈及阿当禾顿等人争上世杯尾班车的黄金机会，战意十足。 

25岁的占士加拿今季踏入职业生涯高峰，在爱华顿交出星级表现，故今期首次获得英格兰大国脚的征召。加拿今季在英超上阵31场，贡献2个入球和6次助攻，其拦截、传球创造力及防守贡献等数据均在英超中场球员中名列前茅。加拿近态出色，近4仗交出3次助攻。而其最大的优势在于其全面的技术特性和多功能性，既能胜任中场，更能串演右闸甚至左闸，通天老倌属性对任何球队来说都极具战术价值。但要在强手林立的英格兰球员库突围，今仗在温布莱的表现将是决定性一环。

乌拉圭曾被美国大炒

由著名教头比尔沙执教的乌拉圭，虽在南美洲区外围赛中力压巴西以第4名出线，但球队表现欠稳定，作客成绩弱。最近友赛更以1:5大败于美国，球队在非正式赛事的战意不高，今仗作客温布莱，预计亦会收起部分主力，更难以对决心十足的英格兰二队构成威胁。马高

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