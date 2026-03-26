世杯外｜快翼状态大勇 威尔斯赢「波」无难度

威尔斯 VS 波斯尼亚

UEFA.tv周五凌晨3:45直播

推介：让球 [-0.5/-1] 主胜

威尔斯近6次在主场出战共获5胜，尽显地头优势，加上翼锋哈利威尔逊今季在富咸表现光芒四射，联赛录10个入球和6次助攻状态大勇。威尔斯有其领衔，于今晚世界杯外围赛附加赛4强主场面对波斯尼亚时可看高一线，让球让半球/一球「主胜」可作过关胆材。

威尔斯于世杯外分组赛仅以2分之差屈居比利时之后得次名。球队近6次主旺场出击录5胜，唯一败仗不过仅负劲旅比利时，可见其主场威力。去年11月最后一场分组赛更以7:1狂数北马其顿，创下47年来最大胜利。

随着加里夫巴尔退役，效力富咸的翼锋哈利威尔逊已成为球队的新灵魂人物。这位29岁球星今季在英超入10球及交出6个助攻，状态处于顶峰。他在外围赛亦已为威尔斯攻入5球，是球队的首席射手，当中包括对北马其顿时连中三元，其个人突破及远射能力将是撕破客队密集防线的关键。

波斯尼亚在外围赛的表现欠说服力，近8场作客的正式比赛只得2胜，而对手更只是列支敦士登及马尔他等弱旅。前线仍要倚赖虽然队中仍有已年届40岁的迪斯高领军，活力跟年轻当打的威尔斯有明显距离。马高