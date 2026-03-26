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世杯外｜地头打「罗」打鼓气势盛 土耳其「主胜」稳

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-26 HKT
发布时间：07:00 2026-03-26 HKT

土耳其 VS 罗马尼亚
UEFA.tv周五凌晨1:00直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

土耳其坐拥强劲火力，近5场狂轰14球，场均入球接近3球，加上阵中球星级数远胜对手罗马尼亚，势必藉主场强劲的气势，力图在世界杯外围赛附加赛首回合尽数对手。阵中效力祖云达斯的球星耶迪斯近期频频贡献入球和助攻，其出色的盘带和创造力，势成破局利器，让球主客和让一球「主胜」值捧。

土耳其在今次世界杯外围赛的表现令人瞩目，尤其在最后5仗取得3胜1和1负，唯一败仗于欧洲之巅的西班牙脚下。而这队天才横溢的球队仍然在该5场合共攻入14球，展现了其强大的进攻火力。在教练蒙迪拿的带领下，球队战术体系日趋成熟，场均创造超过5次中目标的射门，不但反映球队把握能力，更见前场进攻点繁多。不论在阵地战还是快速反击，土耳其皆具威胁，加上有主场之利，气势如虹。

效力意甲祖云达斯的中场耶迪斯，绝对是今场土耳其的关键球员。这名技术出色的20岁小将今季为球会交出10个入球和6次助攻，成为队中首席当家球星。据体育数据网站统计，耶迪斯更是今季意甲盘扭王，每90分钟高达3.8次的成功盘带冠绝联赛，今季亦已为队友创造了14次绝佳入球机会。无论是个人突破抑或为队友铺桥搭路，耶迪斯都有条件成为比赛胜负关键。

罗马尼亚仅凭欧国联晋级

罗马尼亚因在欧国联中表现不俗，从而获得附加赛资格，但球队整体实力与欧洲顶级强队相比仍有一定距离。在外围赛分组赛中，被实力不强的波斯尼亚双杀，表现并不稳定。面对土耳其如此强大的攻击线，罗马尼亚的防线恐怕力有不逮。马高

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