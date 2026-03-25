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阿甲｜悍将力拒「莱」犯 圣罗伦素入球必少

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-25 HKT
发布时间：08:00 2026-03-25 HKT

莱斯查 VS 圣罗伦素
HOY App周四凌晨5:58直播
推介：入球大细1.5球「细」

攻弱守强的圣罗伦素，联赛防守数据名列前茅，在悍将恩拿斯奥佩雷斯于中场助攻助守下，势于今晚阿甲独脚戏作客甚少起脚的莱斯查时不致多失，入球1.5球的「细」可作过关胆。

赛前排阿甲首阶段A组第10的圣罗伦素，对上4场联赛作客1胜3和1负，期间攻入2球失2球，足证球队离开主场踢法保守。事实上，圣罗伦素于好几项防守数据都十分不俗，联赛5场清白之身及场均10.4次成功抢断，分别在阿甲30队中排并列第3少及第8多，可见圣罗伦素防守不但稳健，更能在对手组织时已提早抢占要地。

佩雷斯包办下栏脏活

圣罗伦素中场恩拿斯奥佩雷斯联赛场均2.2次犯规及3张黄牌均属全队第2多，但同时29.6次场均成功传球亦排全队第3多，可见这位20岁小将表现落力，毫不介意承担苦力工作，足以力抗对手进袭减少失球。考虑到主队莱斯查近5场4和1负，其间只失1球但无士哥，保守程度比客军更甚，入球1.5球的「细」可谓稳如泰山。加利李尔

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