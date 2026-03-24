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女欧联｜射手横「素」千军 阿仙奴女足可拆「车」

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-24 HKT
发布时间：08:00 2026-03-24 HKT

阿仙奴女足 VS 车路士女足
Now643台周三凌晨4:00直播
推介：让球 [0] 主胜

阿仙奴女足在各赛，录得9连胜佳绩，气势如虹，于近5仗轰入17球仅失1球，攻强守稳。阵中英格兰国脚射手艾莉莎萝素今季在联赛表现光芒四射，交出5个入球和4次助攻，今仗主场出击，可领军大胜车路士女足锁定出线优势，推介让球盘平手盘「主胜」。

阿仙奴女足近期战绩非常强势，所有赛事共取得9连胜。兵工厂们的防守出色，今季在联赛中保持8场不失，此数据联赛中仅次于对手车路士女足。两队于一月交手时，阿仙奴女足作客以2:0取胜。 

主力前锋艾莉莎萝素今季在女子英超上阵15场，攻入5球并有4次助攻，效率惊人。上圈对奥特海维利女足的欧联赛事中，萝素个人梅开二度，协助球队以3:1大胜，可见其勇态。

车路士女足上周刚夺得联赛杯冠军，但近况相对仍稍为输蚀。她们在过去6场比赛中保持不败，值得留意的是，车路士女足在伦敦打吡的败仗全部来自阿仙奴女足。以阿仙奴女足近期的主场强势，车路士女足此行要全身而退恐怕有一定难度。马高

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