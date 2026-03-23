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阿甲｜学生队级数辗压 有力最少赢两球

波盘王
更新时间：08:00 2026-03-23 HKT
发布时间：08:00 2026-03-23 HKT

学生队 VS CA科尔多瓦中央
香港时间周二凌晨5:58开赛
推介：让球主客和 [-1] 主胜

学生队现排阿甲A组第4位，近5战录得3胜2负，虽然期间曾有失手，但整体表现及级数优势仍然明显。核心中场柏拉斯奥斯今季状态火热，联赛至今已攻入3球，其盘带、创造力及后上入球能力，成为球队进攻命脉。学生队坐拥主场之利，今仗面对实力稍逊的CA科尔多瓦中央，让球盘主队让一球，「主胜」依然值得追捧。

学生队今季表现稳定，目前在A组以10战5胜3和2负累积18分，排在前列。球队近期状态虽有起伏，但3场胜仗均能保持清白之身，反映防守依然可靠。中场灵魂柏拉斯奥斯无疑是学生队的致胜关键，这名24岁乌拉圭中场今季联赛上阵7次，其中4次正选，已斩获3个入球。上仗对甘拿斯亚门多萨更梅开二度，状态正值高峰，其后上插入及远射能力，对任何防线都构成威胁。

科尔多瓦中央近况一般

至于客军CA科尔多瓦中央，虽然近5场录得2胜2和1负，成绩尚可，但整体实力与学生队仍有差距。球队目前10战仅得3胜3和4负，排在A组第11位，近6场比赛只攻入4球，进攻火力不足。加上对赛往绩处于下风，近7次交手仅得2胜1和4负，今仗作客要爆冷取分难度甚高。综合形势，学生队有力控制战局，让一球「主胜」可作首选。马高

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