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联赛杯决赛 | 赖斯大战特别勇 撑阿仙奴大胜捧杯

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-22 HKT
发布时间：07:00 2026-03-22 HKT

阿仙奴耐性极强，加上保护皮球能力持续稳定，有力控制大局。该队有可传可射的中场迪格兰赖斯随时后上突袭，势于今晚联赛杯决赛面对近况平平的曼城时轻松赢波捧杯，让球主客和开出主队让一球的「主胜」十分稳阵，可放心捧。加利李尔

阿仙奴耐性十足

阿仙奴于今届联赛杯晋级过程说服力十足，自第4圈起已接连淘汰白礼顿、水晶宫及车路士3支英超球队，4强更是主客两回合皆击败蓝狮，表现货真价实。阿仙奴一向控球稳阵且甚有耐性，有助减少对方攻门，固在英超预期失球值低见22.1，不单是联赛最低，比今场对手曼城还要少11，再配合英超最多、场均成功前场逼抢4.9次，足证兵工厂有力控制大局。

 

迪格兰赖斯具决赛经验

决赛场合讲求大战经验，阿仙奴阵中有迪格兰赖斯，绝对可为队友提供最佳庇护。这位英格兰指挥官在大战特别勇猛，在刚周中欧联16强次回合对利华古逊的生死战中，可在人丛中交出一记刁钻入球就可见一斑。赖斯曾在22至23球季，以队长身分带领韦斯咸赢得欧协联冠军，又为三狮于两年前的欧国杯决赛正选上阵，凭其丰富经验和压场感坐镇中场，必可领队友一同发挥最佳水准。

古希缺阵 曼城添隐忧

而曼城则对上5场各赛只录1胜2和2负，走势甚差，而且今场主力中坚马克古希未能赶及在联赛杯注册，故今场不能披甲，不稳的后防再添隐忧。再者，蓝月在双方近6次对赛往绩只得4和2负未尝一胜，加上今季联赛一直被兵工厂力压，气势此消彼长下今场实难招架。预料今场阿仙奴法定时间有力净胜两球，一于直取让球主客和让一球的「主胜」。


加利李尔推介

让球主客和 [-1] 主胜
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