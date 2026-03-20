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英超｜地头威力强劲 般茅有力降「魔」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-20 HKT
发布时间：07:00 2026-03-20 HKT

般尼茅夫 VS 曼联
Now621、611台周六凌晨4:00直播
推介：让球 [0/-0.5] 主胜

般尼茅夫近期走势凌厉，已保持10场联赛不败，凭不败率高达87%的主场成绩，加上拿手好戏的前场压逼战术，有力与强势的曼联周旋。阵中被寄予厚望的全能中场阿历斯史葛近仗表现光芒四射，极广覆盖范围及快速的攻防转换能力，足成撕破红魔防线的利器，推介让球受让平手/半球「主胜」。

般尼茅夫今季继续在英超带来惊喜，季中卖走队中首席球星安东尼施美安到曼城后，成绩不但未见倒退，更摆脱季初的颓势，赛前稳居联赛第10位，并创下球会史上最长的10场英超不败纪录，而共4胜6和的成绩中，包括于主场击败利物浦、热刺及爱华顿等硬仗。

主帅伊拉奥拿令球队保持压逼力极强的踢法，般尼茅夫在对手后场30米区域夺回球权的次数高达4.3次，位列英超第4，前场紧逼的效率极高。球队在主场近5战仅失两球，防守固若金汤。加上高效快速的转守为攻，般尼茅夫场均录英超第四高的4.8次中目标射门，近仗打和般尼一役，仍录得22次射门、2.55的预期入球及3次绝佳机会，状态水平仍足以跟曼联一较高下。 

英格兰U21国脚中场阿历斯史葛，今季正式坐稳般尼茅夫正选，成为球队不可或缺的中场核心。作为一名技术全面兼覆盖范围广阔的中场，史葛不仅拥有出色的盘带过人能力，善于在压力下摆脱对手，其战术智慧更让外界赞誉有加。他既能胜任8号位的串连工作，亦能担任10号位的创造角色，甚至在双防守中场的配置中亦有不俗发挥。在对般尼时，史葛获选为全场最佳球员，这位天才中场，将是般尼茅夫能否主场取分的关键人物。

红魔攻强守弱存隐忧

曼联近期状态同样出色，过去9场联赛豪取22分，稳坐联赛第3位。球队攻力强横，至今已攻入54球。中场般奴费南迪斯状态大勇，已录得16个联赛助攻，打破了碧咸尘封26年的队史纪录。然而，红魔的后防线却非稳阵，其作客场均失球达1.6个，近仗受压下屡屡曝露漏洞。面对般尼茅夫高效的前场压逼，红魔防线恐难保清白。马高

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