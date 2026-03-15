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英超｜反底天「刺」良机 利物浦势大胜

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-15 HKT
发布时间：07:00 2026-03-15 HKT

利物浦 VS 热刺
Now621、611台周一凌晨0:30直播
推介：让球 [-1.5/-2] 主胜

利物浦纵联赛表现反复，不过起码未出现信心危机，相比对手更有反底希望。该队有专恰弱旅的域斯穿针引线，势于今晚英超主场大胜走势极颓的热刺，让球开出主队让球半/两球随时赢足全格，当然直取「主胜」。

本轮前排英超第6的主队利物浦，近5场3胜2负表现反复，虽然刚周中欧联作客加拉塔沙雷败走0:1一役，不过全场都有6次攻门中目标比对手多两次，所失一球乃对手奋不顾身飞顶所致，亦算力拚而败。红军的压力暂时仍由领队史洛特承受，球场上尚未见球员互相指责或埋怨，队长华基尔云迪积克虽然速度退化，但未到场内场外都伤害球队的程度，而另一老将穆罕默德沙拿近期未有再公开表达不满，故反底希望仍比对手高。

近仗未有崩盘式大败

兵源上，虽然史洛特用人保守，不过利物浦可用之人仍较对手为多。进攻中场域斯养伤逾月后已告复出，上场作客土耳其更任正选，全场作出3次射门表现活跃。

事实上，域斯面对中下游对手时表现突出，今季4个联赛入球分别在第10位的富咸、第12位的纽卡素、尾2的般尼及榜尾的狼队身上取得，故今场再度破门机会不低。

热刺近况极颓

而排第16的客军热刺则近5场联赛全败，刚周中2:5作客败走马德里体育会一役成为球坛舆论风眼，17分钟的换门将决定令看守领队杜陀能力备受质疑，全队士气跌至新低。再者，今场热刺今场有主力中坚云迪尹坐波监，连同古达斯等10名主力仍然养伤，有心反底亦无力。让球开出主队让球半/两球，「主胜」稳执半个盘，直取无误。加利李尔

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