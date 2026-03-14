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英超｜易帅攻力即提升 「蓝狮」赢两球啱「素」

波盘王
更新时间：07:00 2026-03-14 HKT
发布时间：07:00 2026-03-14 HKT

车路士 VS 纽卡素
Now622台周日凌晨1:30直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

车路士换帅后战绩提升，今晚英超主场迎战纽卡素，有力延续强势，冲击前4欧联席位。蓝狮在新帅罗仙尼亚带领下胜率回升至63%，攻力尤其改善，祖奥柏度状态奇勇，踏入2026年已轰入14球，成为球队争胜最大本钱。反观争标无望、护级无忧的纽卡素仍需分心欧联，今仗战意成疑，让球主客和让一球「主胜」值得支持。

罗仙尼亚上任后，车路士战绩稳步上扬，在其麾下场均入2.1球，不但将全季场均入球提升至1.8球，预期入球值亦大幅升至57球，高踞英超榜首，进攻进步有目共睹。虽然蓝狮周中欧联首回合作客以2:5不敌巴黎圣日耳门，但从数据及场面所见，车路士并非全面受压，落败更多源于个人质素差距。现时车路士排英超第5，本轮前与第6位利物浦同分，仅落后第3、4位的曼联及维拉3分，来季欧联席位竞争激烈。考虑到欧联首回合落后3球，反胜机会渺茫，与其分心欧战，倒不如专注联赛抢分，争取实际的欧联资格。

罗帅激发柏度数胡能力

锋线方面，祖奥柏度已成车路士进攻核心。自被罗仙尼亚改造为正中锋后，其入球效率大幅提升，近12场各项赛事攻入11球。踏入2026年，他已累积14个联赛入球，在欧洲顶级联赛中仅次于哈利卡尼。祖奥柏度今季项赛42次上阵，交出21球6助攻，平均每场参与0.7个入球。除射术出众，其前场压逼、战术意识及禁区把握力，均是车路士进攻的关键。

纽卡素下周要大战巴塞

客队纽卡素方面，近期受伤兵问题困扰，后防线尤其不稳，近5场失11球，防线漏洞百出。主力中场般奴古马雷斯仍需缺阵，对攻守串连影响甚大。虽然喜鹊周中欧联首回合与巴塞隆拿打和，但亦意味球队需为下周次回合留力。联赛跌至第12位，争标无望但又护级无忧，作客史丹福桥或有所保留。面对火力回勇的车路士，喜鹊恐难招架。马高

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