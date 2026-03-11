欧联｜地头威力「亭」不了 波杜基林特稳胜

波杜基林特 VS 士砵亭

Now639台周三凌晨4:00直播

推介：让球 [0] 主胜

欧联巨人杀手波杜基林特淘汰赛之旅再遇强敌，今晚欧联16强首回合主场迎战葡超劲旅士砵亭。挪威球队因国内联赛正值歇冬期，体能储备明显占优，加上仿真草场主场向来令客队难以适应，主场威力不容忽视，让球平手盘可取「主胜」。

波杜基林特堪称今季欧联最大惊喜之一，晋级过程含金量十足。球队在联赛阶段最后三轮保持不败，包括作客逼和多蒙特，其后主场3:1击败曼城，再作客2:1力克马德里体育会，昂然晋级附加赛。附加赛面对上届亚军国际米兰，波杜基林特再于主场以3:1取胜，两回合合计5:2淘汰对手，尽显巨人杀手本色。球队近期状态大勇，各项赛事已豪取7连胜。总计近17场欧洲赛主场取得12胜，主场战力极为突出。

挪威联赛歇冬亦成为波杜基林特一大优势，球员体能充沛，配合主场仿真草场球速较慢、弹地偏高的特性，往往令习惯真草场作赛的对手难以发挥，成为其欧战主场屡创佳绩的关键因素。

锋线方面，丹麦射手卡斯柏贺基是球队最大武器。这名25岁前锋上季以7球成为欧霸杯神射手，今季转战欧联同样表现抢眼。分组赛主场对曼城梅开二度，协助球队3:1爆冷取胜，其后对马德里体育会亦射入关键入球。踏入2026年，贺基在欧联已累积4个入球及多次助攻，屡次当选赛事最佳球员，其高效入球率及大赛稳定性已引起多间球会关注，势成撕破士砵亭防线的关键人物。

士砵亭作客积弱多年

反观士砵亭虽然在葡超位列次席，近况亦保持12场不败，但其踢法倚重个人技术及边路推进，在仿真草场上或会大打折扣。该场地对皮球滚动及弹跳影响甚大，对讲求细腻控球的球员极为不利。

更不利的是，士砵亭欧战作客表现一向欠佳，自2005年以来，15场欧战淘汰赛作客未尝一胜，今季分组赛作客亦仅得1胜1和2负。士砵亭今仗更有中场主力干卡维斯停赛，战力受损下作客北极圈内的魔鬼主场，实在难寄厚望。马高