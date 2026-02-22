Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

意甲｜热新星「大」有前途 捧拿玻里作客照赢

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-22 HKT
发布时间：08:00 2026-02-22 HKT

阿特兰大 VS 拿玻里
Now638台今晚10:00直播
推介：让球 [0/+0.5] 客胜

欧联出局的拿玻里，正好趁机专注联赛，加上近期攻力回升，近3场联赛轰入7球，相比刚战毕欧联的阿特兰大，体力明显占优。阵中新星安东尼奥华加拉近期表现光芒四射，盘传射皆精成为进攻奇兵。拿玻里有其领衔，面对有后顾之忧的海神，今仗作客受让平手/半球，「客胜」值博。

客队拿玻里目前排联赛第3，25战攻入38球，火力十足。球队虽受伤兵困扰，却造就23岁翼锋华加拉上位。此子近期状态火热，欧联对车路士射入世界波，联赛对费伦天拿亦建奇功，盘扭技术出色，频频在边路制造杀机带来惊喜。再者，拿玻里近7场各赛虽无清白身，但决心以攻代守，加上单线作战体能充沛，面对疲兵的阿特兰大有力抢分。

阿特兰大周中须恶战

阿特兰大刚于欧联0:2不敌多蒙特，出线形势危急，势必分心下周次回合生死战。虽然上轮联赛2:0击败拉素，但对手当时状态低迷且疲态毕露，赛绩水分甚高。海神近5场联赛虽有3胜，但面对强队往往受压，今仗主场出击亦难言稳胜。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
网民热议「全港最佳公屋邨」！交通便利/校网强劲/单位面积大 「这条邨一定没有人反驳」
生活百科
16小时前
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
长者玩乐优惠2026｜乐悠咭/长者咭专享12大景点折扣 海洋公园/昂坪360缆车/中环摩天轮
生活百科
23小时前
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
香港女神前夫重提「澳门输10亿」 事件曾惊动执法机关 亲揭产业链惊人内幕登热搜
影视圈
14小时前
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
00:17
除夕夜全家忘带钥匙被锁门外 醒目猫5分钟建奇功｜有片
即时中国
2026-02-20 15:47 HKT
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
家族办公室揭富豪严格家规 离婚即失资产管理权 每年办千万家族旅行 惟条件必需「齐齐整整」
投资理财
14小时前
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
六合彩2亿新春金多宝｜屯门一幸运投注站后劲凌厉 威胁士丹利街榜首地位 上水「黑马」去年中两次头奖｜Juicy叮
时事热话
22小时前
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
旅行日行过万步怕脚痛？Threads热推5大「神鞋」百搭又实用 HOKA/Nike/asics有份
时尚购物
22小时前
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
「美心妹妹」杨铠凝日本留学近照曝光 17岁脸圆圆身形暴胀 网民集体回忆崩坏
影视圈
14小时前
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
何文田邨烟花景宽敞户调迁 网上寻接手5人单位有缘人 掏心掏肺赠6字居住锦囊｜Juicy叮
时事热话
17小时前
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
奇案解密︱云南大学衣柜4尸案 广西男马加爵锤杀同窗伏法后父拒领骨灰
即时中国
2小时前