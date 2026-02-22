意甲｜热新星「大」有前途 捧拿玻里作客照赢

阿特兰大 VS 拿玻里

Now638台今晚10:00直播

推介：让球 [0/+0.5] 客胜

欧联出局的拿玻里，正好趁机专注联赛，加上近期攻力回升，近3场联赛轰入7球，相比刚战毕欧联的阿特兰大，体力明显占优。阵中新星安东尼奥华加拉近期表现光芒四射，盘传射皆精成为进攻奇兵。拿玻里有其领衔，面对有后顾之忧的海神，今仗作客受让平手/半球，「客胜」值博。

客队拿玻里目前排联赛第3，25战攻入38球，火力十足。球队虽受伤兵困扰，却造就23岁翼锋华加拉上位。此子近期状态火热，欧联对车路士射入世界波，联赛对费伦天拿亦建奇功，盘扭技术出色，频频在边路制造杀机带来惊喜。再者，拿玻里近7场各赛虽无清白身，但决心以攻代守，加上单线作战体能充沛，面对疲兵的阿特兰大有力抢分。

阿特兰大周中须恶战

阿特兰大刚于欧联0:2不敌多蒙特，出线形势危急，势必分心下周次回合生死战。虽然上轮联赛2:0击败拉素，但对手当时状态低迷且疲态毕露，赛绩水分甚高。海神近5场联赛虽有3胜，但面对强队往往受压，今仗主场出击亦难言稳胜。马高