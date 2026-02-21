Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜蓝月让两球嫌多 喜鹊回勇有机可「城」

波盘王
更新时间：07:00 2026-02-21 HKT
发布时间：07:00 2026-02-21 HKT

纽卡素近期回勇，而且胜仗一场比一场清脆，战意高昂。该队有全能中场辛度东拿利在中场助攻助守下，有力于今晚英超作客仍有待完全进化的曼城时不致大败，让球主客和受让两球的「客胜」十分稳阵，单头或过关皆宜。加利李尔

排英超第10的客队纽卡素，近3场各赛全胜，除将此前1和4负的不胜颓势扭转外，阵上态度更越见积极。虽然此3场胜仗中均要作客，但喜鹊完全无惧舟车劳顿，先于英超2:1力克热刺，接着上周末足总杯3:1淘汰阿士东维拉，再到刚周三欧联6:1大胜卡拉巴克，一场比一场赢得大，而且每场的攻门次数及预期入球值等主要进攻数据都比对手多，大炒卡拉巴克一役更创造出十分夸张的13次黄金机会，极有越战越勇之感。

人脚上，纽卡素锋将亦乘此勇态重拾射门鞋，除禾达美迪于淘汰维拉一役取得入球并终止14场入球荒外，更有安东尼哥顿在远征卡拉巴克时收获半场大四喜，球队锐利度大增。然而，此等两雄相遇的硬仗，负责攻守运转的中场更形重要，英超近年其中一位最强绿叶意大利国脚辛度东拿利，在队长般奴甘马雷斯养伤时挺身而出，上周对维拉不但攻入开斋波，更于禁区外连轰两球领军反胜，影响力不言而喻。

主队曼城近5场亦4胜1和，包括联赛杯次回合3:1击败今场对手纽卡素，其实蓝月在两军的英超主场对赛往绩已直落连赢16场，心理优势极大。然而曼城今季正值转型，阵上增加不少直接传送，令表现稍欠稳定，如上周英超3:0大胜富咸，但足总杯却要凭死球及对方摆乌龙才能2:0淘汰英乙沙福城，反映并非每位进攻球员都表现得得心应手。预料今场主队可胜不稳，让球主客和受让两球的「客胜」稳开，实属过关胆材。

加利李尔推介
曼城 2:1 纽卡素
让球主客和 [+2]  客胜
Now621、611台周日凌晨4:00直播

