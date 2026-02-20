法甲｜梦幻组合特勇 马赛无与伦比

比斯特 VS 马赛

Now643台周六凌晨3:45直播

推介：波胆0:2 / 1:3

马赛刚于上周法甲大战史特拉斯堡，最终仅2:2握手言和，这已是球队近3场联赛的第2场失分。然而，前锋高尔尼于该仗交出1入球1助攻，状态大勇。马赛面对实力次一皮的比斯特，势必利用强大攻力争取反弹，今仗推介波胆0:2或1:3。

马赛今季展现出强横的进攻火力，在22场联赛的合共攻入48球，入球总数仅比巴黎圣日耳门少一球。球队早前亦曾以3:1击败朗斯及3:0大胜雷恩，攻力毋庸置疑。首席射手格连活特目前已攻入14个联赛入球，高踞射手榜首位。虽然球队作客防守偶有甩漏，近两场作客不胜，但凭借场均近3球的惊人攻力，足以以攻代守，撕破比斯特防线。

正选前锋高尔尼已成为格连活特在前线的最佳拍档，这位26岁阿尔及利亚国脚近期表现极具决定性。在对史特拉斯堡一役，高尔尼不仅自己建功，更交出一记精准直线助攻予格连活特破网。

锋线擦出火花

两人默契极佳，早前在对勒哈弗尔的3:1胜仗，以及对南特的赛事中均有联手炮制入球。高尔尼善于堕后铺桥搭路，为格连活特制造空间，其创造力正是马赛进攻体系的灵魂。这对「双G组合」一刚一柔，令对手防不胜防，绝对是今仗胜负的关键。

比斯特往绩下风

主队比斯特现时排在联赛榜中游位置，虽然近期主场录得连胜，但对手实力平平，未受真正考验。翻查往绩，比斯特近3次与马赛交手全数落败， 其间合共失掉12球之多，当中包括一场1:5及1:4的大败，显示两队实力有明显差距，面对攻力强大的马赛往往束手无策，今仗即使有主场之利，恐亦难逃一败，输少当赢。马高