欧霸｜无敌主场百战不殆 PAOK和气生财

PAOK VS 切尔达

Now 638台周五凌晨1:45直播

推介：主客和 [和]

PAOK欧战地头韧力十足，加上形势使然必须防守为主，专心致志固守反而有利。该队有攻守兼备的队长安迪查施夫高域领导下，势于今晚欧霸淘汰圈附加赛首回合主场闷和近况平平的切尔达，主客和的「和」值博率高，一试无妨。

希超代表的主队PAOK以欧霸第17晋身附加赛，联赛阶段4场主场赛事2胜2和未尝一败，手下败将更有去届欧协联亚军的贝迪斯，加上国内联赛11战10胜1和不败，连同希腊杯3场作东法定时间2胜1和，可见其无敌主场百战不殆。而且PAOK冬窗亦有积极增兵，引入包括墨西哥国脚后卫佐治山齐士等3名新援，足证球会雄心壮志，诚意十足。

队长施夫高域可翼可卫

PAOK今场有进攻中场干斯坦特利亚斯停赛，这位今季各赛共入12球的希腊新星缺阵，反而令球队立心防守未必是坏事，皆因这支希超三哥主场失球数字极低，联赛及欧霸合共14场作东只失4球。

再者，队长安迪查施夫高域踢法多变，这位29岁的塞尔维亚国脚虽在国家队不时出任右闸，但于球会就多任右翼，于欧霸对上一次主场出击就收获一记入球，领军两球力挫贝迪斯，能攻善守不容小觑。

切尔达或再遣小将

至于客军切尔达虽排西甲第7位，但近5场各赛仅录3和2负不胜劣绩，状态平平。加上切尔达球会规模始终不大，兵源难以应付两条战线，故不时派遣年轻球员应付欧霸，表现难有保证，如联赛只有11场正选上阵的23岁中场晓高苏迪路，上月对里尔时29分钟领红就是最佳例子。

今场预料主队有力延续地头不败气势，可敲主客和的「和」，同时波胆1:1的赔率低见5.7倍，反映足智彩对此瓣注项信心极强，进取者不妨同时兼顾。加利李尔