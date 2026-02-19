Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧霸｜无敌主场百战不殆 PAOK和气生财

波盘王
更新时间：07:00 2026-02-19 HKT
发布时间：07:00 2026-02-19 HKT

PAOK VS 切尔达
Now 638台周五凌晨1:45直播
推介：主客和 [和] 

PAOK欧战地头韧力十足，加上形势使然必须防守为主，专心致志固守反而有利。该队有攻守兼备的队长安迪查施夫高域领导下，势于今晚欧霸淘汰圈附加赛首回合主场闷和近况平平的切尔达，主客和的「和」值博率高，一试无妨。

希超代表的主队PAOK以欧霸第17晋身附加赛，联赛阶段4场主场赛事2胜2和未尝一败，手下败将更有去届欧协联亚军的贝迪斯，加上国内联赛11战10胜1和不败，连同希腊杯3场作东法定时间2胜1和，可见其无敌主场百战不殆。而且PAOK冬窗亦有积极增兵，引入包括墨西哥国脚后卫佐治山齐士等3名新援，足证球会雄心壮志，诚意十足。

队长施夫高域可翼可卫

PAOK今场有进攻中场干斯坦特利亚斯停赛，这位今季各赛共入12球的希腊新星缺阵，反而令球队立心防守未必是坏事，皆因这支希超三哥主场失球数字极低，联赛及欧霸合共14场作东只失4球。

再者，队长安迪查施夫高域踢法多变，这位29岁的塞尔维亚国脚虽在国家队不时出任右闸，但于球会就多任右翼，于欧霸对上一次主场出击就收获一记入球，领军两球力挫贝迪斯，能攻善守不容小觑。

切尔达或再遣小将

至于客军切尔达虽排西甲第7位，但近5场各赛仅录3和2负不胜劣绩，状态平平。加上切尔达球会规模始终不大，兵源难以应付两条战线，故不时派遣年轻球员应付欧霸，表现难有保证，如联赛只有11场正选上阵的23岁中场晓高苏迪路，上月对里尔时29分钟领红就是最佳例子。

今场预料主队有力延续地头不败气势，可敲主客和的「和」，同时波胆1:1的赔率低见5.7倍，反映足智彩对此瓣注项信心极强，进取者不妨同时兼顾。加利李尔

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
11小时前
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
王菲春晚后台疑凸点惹议：没穿内衣没大不了 「目露凶光」画面流出 网民斥不把粉丝当家人
影视圈
15小时前
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
多间连锁茶记餐厅实施「新年价」  港男指加二无阻坐满6成客：边个话市道唔好 网民点出真实情况...
饮食
19小时前
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
前TVB「失业女星」卖养生产品 揾7岁女做生招牌饮女人「大补茶」惹争议
影视圈
9小时前
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
TVB「头号是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靓股」  丑闻缠身被勒令停工
影视圈
2026-02-16 20:00 HKT
26岁港男离奇陈尸台北五星级酒店 疑未按时退房职员查看揭发
00:45
26岁港男陈尸台北五星级酒店 警方初步调查：排除他杀
两岸热话
9小时前
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
赵希洛老公「真身」终曝光！外形高大激似陈豪 爱巢楼底极高尽显奢华 「温室」睡房采光度十足
影视圈
14小时前
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
陈慧琳两子正面罕曝光！「虾饺仔」呆萌样似足宋仲基 180cm身高超越妈妈 细仔刘琛尽得爸爸真传
影视圈
12小时前
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
郑欣宜消失近一年罕有现身办年货 一个细节泄露健康状况
影视圈
2026-02-17 12:00 HKT
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
03:17
星岛申诉王｜韩国排毒神器西梅汁 实测一小时即炸马桶 医生：含高浓度山梨醇如同泻药
申诉热话
13小时前