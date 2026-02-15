Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英足杯｜「狼」烟四起 半场入球必多

甘士比 VS 狼队
推介：半场入球大细 [1.5/2] 大

狼队今季杯赛大开大合，攻守节奏明快，有新锐中场马迪奥斯文尼冲击对手防线，势于今晚足总杯第4圈作客英乙甘士比时攻势排山倒海，半场入球大细的1.5/2球的「大」随时赢足全格，不容错过。

客军狼队虽然属英超包尾大幡，但杯赛却毫不拖泥带水，今季4场中就有3场属大手交易，包括上一圈主场以6:1大炒英乙梳士贝利，该仗上半场已攻入3球兼失1球，足证狼队以大欺小时绝对毫无保留。

值得留意，狼队自家青训的进攻中场马迪奥斯文尼精力十充沛，上场虽与诺定咸森林互交白卷，但其个人搏得3次犯规为全场之最，加上季中被提拔上一队后，已直落9场英超正选披甲，可见其突破能力与牵制作用举足轻重，深受教练罗比爱华士信任。

甘士比态勇愿攻

主队甘士比近况亦如日方中，近10场录得7胜3和不败，如此气势加上主场出击，态度必定积极，然而攻势如潮之际亦容易顾此失彼。预料今场赛事节奏明快，半场入球1.5/2球「大」有2.8倍分头甚高，焉有不取之理。加利李尔

