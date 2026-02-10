Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超 | 剪发哥苦等490日 曼联过年前大扫「槌」

更新时间：07:00 2026-02-10 HKT
发布时间：07:00 2026-02-10 HKT

曼联近况势如破竹，上仗主场2:0轻取热刺后，已豪取联赛四连胜，强势杀入前四，只要今仗能击败韦斯咸，网红曼迷「剪发哥」Frank Ilett即可赶及在过新年前剪头发。讽刺的是，其490日来的希望或落在没有头发的前锋麦比奥莫身上，这名射手连同上场对热刺先开纪录，近4场入3球，极为可靠。面对护级份子的韦斯咸，红魔鬼势必乘胜追击，推介让球盘曼联让半球/一球「客胜」。 马高

卡域克带领红魔鬼大翻身

曼联在看守领队卡域克带领下红魔鬼全面大翻身，四场联赛全胜之余，进攻火力全开，每仗最少攻入两球。队长般奴费南迪斯状态巅峰，今季已累积12次助攻高踞英超助攻首位，其穿针引线令球队进攻极具立体感。红魔鬼不仅摆脱了过往攻力疲弱的毛病，更展现出极强自信。曼联上仗2:0击败热刺后，最开心的曼迷莫过于「剪发哥」Frank Ilett。许下曼联取5连胜才剪发承诺的他，来到第490日才首次「叫糊」，能否「食出」且看曼联周二深夜能否击败韦斯咸。

「剪发哥」能否赶及传统在过农历年前剪发，关键在于光头前锋麦比奥莫，此子今季转投红魔后，迅速成为奥脱福的新宠。这位喀麦隆翼锋今季英超已攻入9球。近期接连在对曼城、阿仙奴及热刺等的硬仗中取得入球，具显其大赛属性和心理质素。他在右路的突破与内切射门已成为曼联破密集防守的杀着。麦比奥莫的入球转化率极高，在曼联这段关键连胜中，其表现将是曼联全取三分的最大保证。

韦斯咸上仗虽以2:0击败般尼，但仍排联赛第18位，护级压力沉重。球队今季主场表现令人失望，近16次主场面对英超球队仅得1胜，防线面对攻势猛烈曼联的恐难成阻力。

马高推介

让球: [-0.5/-1] 客胜
