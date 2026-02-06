英超 | 奥脱福威力重现 红魔连胜要趁「热」食

曼联自卡域克出任看守领队后表现脱胎换骨，联赛取得3连胜兼重返前4，近期先后击败阿仙奴与曼城，士气正盛。射手马菲奥斯根夏渐入佳境，连续两场交出士哥，足成红魔破局关键。反观热刺近况低迷，加上伤兵满营，作客奥脱福恐难全身而退。今场推介曼联赢波波胆2:0/2:1。 马高

红魔近期在卡域克带领下即拿下久违了的3连胜，更显得信心和斗心十足。上场联赛对富咸，虽一度被扳平，但凭借班捷文施斯高补时绝杀全取三分，尽显争胜决心。曼联今季联赛已攻入44球，火力在英超排第3，仅次于曼城与阿仙奴。奥脱福的主场威力重现，面对前列球队不再畏首畏尾，球员信心与战术执行力显著增强。防线虽偶有失神，但进攻方面的状态和气势足以弥补，今仗面对防守不稳的热刺，红魔有力主导比赛节奏，延续胜轨。

根夏连场建功入佳境

巴西球星马菲奥斯根夏表现渐入佳境，近3仗更接连为球队频频建功。先在对曼城时后备入替助攻，再对阿仙奴和富咸两仗各入一球，这名射手今季已录得6个入球及2次助攻，射门意欲极强。根夏的作用不单单在于射门，更经常凭出色的个人技术发动具威胁的攻势，成为球队进攻的另一手段。他与以12次助攻领导助攻榜的般奴费南迪斯默契十足，两人的连线将是撕破热刺残缺防线的最大杀著，其级数足以主宰今场胜负。

热刺目前仅列联赛第14位，近6场联赛不胜，状态堪忧。领队法兰克正面临严重的「伤兵潮」，攻守实力大打折扣，今访奥脱福恐难有招架之力。

马高推介

曼联 2:0 热刺

半场：1:0

Now621台、611台今晚8:30直播