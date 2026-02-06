Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德甲｜防线海军斗水兵 法兰克福骚火力

波盘王
更新时间：08:00 2026-02-06 HKT
发布时间：08:00 2026-02-06 HKT

柏林联 VS 法兰克福
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：入球大细 [2.5/3] 大

法兰克福火力惊人，惟防线不时穿窿，场场有波入亦场场有失球。该队冬窗借入的新援卡利穆恩度迅速融入，大大加强把握力，今仗双方大有机会上演入球骚，推介入球大细2.5/3球大盘。

法兰克福近期各赛8场不胜兼联赛4连败，但攻力依然有保证，近3场作客赛事曾以3:3打和云达不来梅，及2:3仅负史特加，纵落败仍具反扑能力。值得留意法国前锋卡利穆恩度自1月从诺定咸森林加盟后表现对办，上阵5场已交出2个入球及1次助攻，包括对贺芬咸及云达不来梅均有斩获。其灵活走位配合法兰克福的高压踢法，有力撕破主队防线，今仗看好客队可藉强大火力在入球大战中秤先。

柏林联近况同样低迷，联赛已连续5场不胜兼录得2连败，近2仗共失6球，防守欠稳。柏林联在主场亦不见优势，近6次主场仅1胜，无甚条件让波。马高

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
荃湾便利店八达通增值$100 惨变倒蚀$400 苦主因一事自责不已 网民发功献追讨妙计｜Juicy叮
时事热话
19小时前
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
「娱圈大姐大」爆闺房乐：我人生第一次高潮就是他给的 吁女性用情趣用品为性需求发声
影视圈
10小时前
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理
六合彩买8个号码半注复式 美少妇仅花呢个数捧走近$10万 网民顿悟一条人生哲理｜Juicy叮
时事热话
21小时前
校长分享AI教学实战转型心得 政府方向清晰 各校宜按情况灵活推行
教育资讯
2026-02-05 08:00 HKT
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
铜锣湾闹市现手机碰瓷党！称被撞跌iPhone要求微信赔偿 醒目港人2招击退骗徒
生活百科
22小时前
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
郑俊弘「天使儿子」飞机拍椅背惨被公审：坐你前面人都癫  何雁诗高EQ反击  结局神反转大快人心
影视圈
12小时前
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
TVB「御用强奸犯」离巢6年暴瘦成「人干」 近况曝光惊变侧田网民忧心健康
影视圈
9小时前
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站/流动银行都有 自助揿钱换新钞！
迎新钞提款机2026｜汇丰/恒生ATM位置+营业时间！港铁站柜员机都有 自助揿钱换新钞！
生活百科
2026-02-04 13:06 HKT
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
黄金热潮 菲佣姐姐也储金 500元月供金会 首月收金米仔「So happy！」
投资理财
2026-02-05 06:00 HKT
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
前TVB男星林子博移英恐遇巨变？移民政策拟加辣斥：系咪要拆散头家 首揭后路或「骨肉分离」
影视圈
18小时前