德甲｜防线海军斗水兵 法兰克福骚火力
更新时间：08:00 2026-02-06 HKT
发布时间：08:00 2026-02-06 HKT
柏林联 VS 法兰克福
Now639台周六凌晨3:30直播
推介：入球大细 [2.5/3] 大
法兰克福火力惊人，惟防线不时穿窿，场场有波入亦场场有失球。该队冬窗借入的新援卡利穆恩度迅速融入，大大加强把握力，今仗双方大有机会上演入球骚，推介入球大细2.5/3球大盘。
法兰克福近期各赛8场不胜兼联赛4连败，但攻力依然有保证，近3场作客赛事曾以3:3打和云达不来梅，及2:3仅负史特加，纵落败仍具反扑能力。值得留意法国前锋卡利穆恩度自1月从诺定咸森林加盟后表现对办，上阵5场已交出2个入球及1次助攻，包括对贺芬咸及云达不来梅均有斩获。其灵活走位配合法兰克福的高压踢法，有力撕破主队防线，今仗看好客队可藉强大火力在入球大战中秤先。
柏林联近况同样低迷，联赛已连续5场不胜兼录得2连败，近2仗共失6球，防守欠稳。柏林联在主场亦不见优势，近6次主场仅1胜，无甚条件让波。马高
