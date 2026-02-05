西班牙杯｜马体会显野心 杯赛小胜可期

贝迪斯 VS 马德里体育会

香港时间周五凌晨4:00开赛

推介：让球主客和 [+1] 和

马德里体育会在冬季转会窗展现强大野心，一口气签入包括翼锋卢卡文在内的3名新兵，成为西甲市场最积极的球会。这位28岁尼日利亚国脚刚在非洲杯交出统治级表现，其加盟将直接解决球队近期攻力疲弱的问题。马体会近期防守依然稳健，加上贝迪斯后防欠稳，今场西班牙杯8强战，料客军能凭较高质素的阵容小胜而回。推介让球主客和客让一球的「和」。

马体会目前在西甲排第3，虽然整体成绩不俗，但近况略显飘忽，刚在联赛与利云特互交白卷，进攻上在祖利安艾华利斯入球荒下稍欠破密集的能力。然而，球会管理层在转会窗最后时刻果断出手，不仅以3,500万欧罗从阿特兰大签下前欧霸杯最佳球员卢卡文，还引进了墨西哥中场华加斯及西班牙U21中场文度沙，大大增强了板凳深度。教练施蒙尼现时正面临严重的伤兵潮，阿历山大索洛夫头部受伤缺阵，基沙文亦有伤在身，加上中场大将巴里奥斯及列基美倦勤，逼使施蒙尼极大机会在今场杯赛派遣新援正选上阵，以解决燃眉之急。

新加盟的前锋卢卡文无疑是今场焦点，这位尼日利亚国脚在刚过去的非洲杯状态极佳，在对莫桑比克及突尼西亚两仗，合共交出2个入球及4次助攻，展现出极强的个人突破及创造力。虽然卢卡文与新队友磨合时间尚短，但以其个人的级数、极具侵略性的踢法及在大赛中的决定性能力，足以在单对单局面撕破对手防线，尤其在球队不少攻击主力倦勤下，他的个人能力可成马体会破局奇招。

贝迪斯防线脆弱

主队贝迪斯虽然在西甲排名第5，刚战亦以2:1击败华伦西亚，但球队防守问题严重，连续4场失波。同时亦有卢些素等多名主力受伤，面对马体会的高质反击，恐难保不失。马高