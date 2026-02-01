英超｜踢法被动反有利攻「城」 博热刺「主胜」

热刺 VS 曼城

Now621、611台周一凌晨0:30直播

推介：让球 [+0.5/+1] 客胜

热刺一向拦截硬朗，被动反而可伺机偷袭，加上新援季中终于打出身价，有力与任何球队抗衡。该队有铁血队长基斯甸罗美路助攻助守下，势于今晚主场迎战专属出气袋曼城时再踢出惊人表现，让球开出主队受让半球/一球的「主胜」合情合理。

主队热刺虽然本轮前英超排名已跌至第14，2026年5场联赛更只得3和2负的不胜劣绩，但其实阵上表现已逐步提升，上轮联赛作客2:2逼和般尼一役，全场18射11中目标，若非对方门将杜巴夫卡全场作出9次扑救上身，3分早已手到拿来。特别留意，热刺擅长低位防守，联赛场均成功拦截20次属英超廿队最多，面对善短传且速率慢的曼城时，反而有利伺机偷袭。

人脚上，从热刺刚周中欧联作客两球净胜法兰克福一役，可见去夏引入的球星终见成效，中锋高路梅安尼先开纪录，打破个人长达两个月的入球荒，而中场沙维施蒙斯亦多翻盘球突破，搏得对手5次犯规属全场最多。

然而，要为热刺于今场大战中挺身而出，中坚基斯甸罗美路更能予人信心。这位队长今季虽已领8黄1红，两者均属英超并列最多，但欠缺纪律不但反映其身先士卒的态度，更可释放其带刀侍卫本色，对上4场各赛共交出3入球1助攻，数据犹如锋线人物，状态大勇势令对手难以阻挡。

曼城控制力不强

而客军曼城虽然位列联赛次席，但上轮联赛两球净胜狼队一役，全场11次攻门竟与榜尾的对手同样多，说服力平平。其实曼城今季已有7场联赛攻门次数未能多过对手，是哥迪奥拿个人执教生涯以来最多；而蓝月今季联赛场均攻门次数仅比对手多4.7次，亦是哥帅治下的10季中差距最小，统治力未必如想像中强大。再者，双方近5次各赛对碰曼城只录2胜3负,包括首回合主场输0:2，往绩上更处下风。让球开出主队仍要受让半球/一球，「主胜」属合理之选。