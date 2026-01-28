欧联｜主场重返胜轨 PSG势拆「纽」
巴黎圣日耳门 VS 纽卡素
Now643台周四凌晨4:00直播
推介：让球 [-1] 主胜
巴黎圣日耳门在欧联联赛阶段暂列第6，连同今场对手纽卡素在内，共8队同得13分，为求直接出线已无退路，主场出击必以3分为目标，战意十足。球队王牌翼锋基华拉斯基利亚上轮欧联对士砵亭射入世界波脚风大顺，今仗有其压阵，主队有力轻取中场伤疲尽起的喜鹊赢波，让球盘让一球取「主胜」。
圣日耳门在欧联争夺前8仍未明朗，目前与纽卡素同得13分分别排第6及第7，若想直接晋级16强，今仗主场绝对不容有失。犹幸PSG主场战绩彪炳，近6战各赛豪取5胜，法甲更重夺榜首，士气正盛。作为球队的进攻核心，翼锋基华拉斯基利亚今季表现依然高效，无论在本土联赛或欧联赛场，都是球队最可靠一人，对士砵亭一役，以一记之力射入世界波，尽显佳态，将是圣日耳门今场争胜的最大武器。
纽卡素近况明显下滑，近4战1胜1和2负，当中更有3场未能取得入球，喜鹊在一轮快车后整体状态下跌极明显，球队现时饱受严重伤病问题困扰，防线主力丹般恩、巴西中场孖宝祖列顿和般奴古马雷斯等大将均在伤兵名单，球队实力大打折扣，要在作客环境下抵挡圣日耳门的强攻，实在难有作为。马高
