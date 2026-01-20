Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧联 | 热刺衰开有条路 慎防黄蜂「尾后」针

波盘王
更新时间：07:00 2026-01-20 HKT
发布时间：07:00 2026-01-20 HKT

多蒙特在欧联仍有力争前8取直接出线席位，然而近仗在德甲经常入局甚迟，要靠补时入球抢分。可幸锋线仍有近期脚风甚顺的前锋卡廉艾迪耶美压阵，料今仗在欧联作客3连败的热刺时，此子可在尾段助蜜蜂兵团绝杀对手，半全场博「和客」属扒冷佳品。加利李尔

客队多蒙特赛前排欧联第10，在剩余两轮比赛的情况下，仍有不低的机会争夺前8而直接出线淘汰赛。特别在于，多蒙特在近3轮的德甲赛事共入9球，当中却有4球是来自最后15分钟，包括主场凭补时6分钟的入球，主场3:2绝杀圣保利，以及同样于补时6分钟的士哥，作客3:3逼和法兰克福保住1分，反映出蜂军往往是在补时阶段，最有能力扭转局面。

多蒙特今场要继续施展神来之笔，锋线必靠近况不俗的前锋卡廉艾迪耶美。这位24岁前锋于赢圣保利一役，贡献入球助攻各一，能传善射不容小觑。

至于今场主队热刺，在刚轮联赛于主场1:2负于尾三的韦斯咸，近5场各赛2和3负，走势极颓，加上领队法兰克备受下台压力，在军心涣散的气氛下，或让客队多蒙特在尾段有机可乘，有见半全场「和客」的分头不俗，绝对值博。

加利李尔推介
半全场 「和客」
Now639台周三凌晨4:00直播

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
煤气津贴优惠2026｜长者基层煤气费半价！4类人可申请 免费维修炉具／ 豁免指定收费
生活百科
12小时前
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
中移动「一咭两号」恢复申请 去年突停办 曾被指涉诈骗风险 新政策需额外缴月费
商业创科
21小时前
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
曾连开11店！内地连锁杂货超市「好特卖」葵芳店结业 昔凭$2可乐发围 网民：几个月前已冇乜零食卖
生活百科
12小时前
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
31岁TVB当扎小生为离巢铺路？频北上再度做男一前途无限 早前赴无线颁奖礼要靠边站
影视圈
9小时前
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
胡枫94岁生日罗兰罕有「失场」四大曾孙一句冧爆太公 大曾孙完美遗传俊俏基因
影视圈
16小时前
麦道朗 (图) 将在星期日沙田客串一天，当日举行两场一级赛，骑者已经卜定骑「举步生风」及「浪漫勇士」。
麦道朗周日客串卜定恶马
马圈快讯
15小时前
33岁男星惊爆患肺腺癌第四期关闭IG留言 深夜发文「走啰」惹网民担忧
33岁男星惊爆患肺腺癌第四期关闭IG留言 深夜发文「走啰」惹网民担忧
影视圈
10小时前
TVB一线花旦豁出去！罕有黑丝Look挑战性感极限 窗边撩发回眸晒逆天长腿
TVB一线花旦豁出去！罕有黑丝Look挑战性感极限 窗边撩发回眸晒逆天长腿
影视圈
17小时前
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
周润发、刘德华、曾志伟等群星齐聚晚宴阵容媲美金像奖 谭咏麟接连高歌似开骚 陈百祥又无影？
影视圈
16小时前
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
何超云与新欢甜蜜游泰国？低胸短裙骚身材晒「男友视角」 与消防未婚夫分手原因成谜
影视圈
12小时前