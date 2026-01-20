欧联 | 热刺衰开有条路 慎防黄蜂「尾后」针

多蒙特在欧联仍有力争前8取直接出线席位，然而近仗在德甲经常入局甚迟，要靠补时入球抢分。可幸锋线仍有近期脚风甚顺的前锋卡廉艾迪耶美压阵，料今仗在欧联作客3连败的热刺时，此子可在尾段助蜜蜂兵团绝杀对手，半全场博「和客」属扒冷佳品。加利李尔

客队多蒙特赛前排欧联第10，在剩余两轮比赛的情况下，仍有不低的机会争夺前8而直接出线淘汰赛。特别在于，多蒙特在近3轮的德甲赛事共入9球，当中却有4球是来自最后15分钟，包括主场凭补时6分钟的入球，主场3:2绝杀圣保利，以及同样于补时6分钟的士哥，作客3:3逼和法兰克福保住1分，反映出蜂军往往是在补时阶段，最有能力扭转局面。

多蒙特今场要继续施展神来之笔，锋线必靠近况不俗的前锋卡廉艾迪耶美。这位24岁前锋于赢圣保利一役，贡献入球助攻各一，能传善射不容小觑。

至于今场主队热刺，在刚轮联赛于主场1:2负于尾三的韦斯咸，近5场各赛2和3负，走势极颓，加上领队法兰克备受下台压力，在军心涣散的气氛下，或让客队多蒙特在尾段有机可乘，有见半全场「和客」的分头不俗，绝对值博。

加利李尔推介

半全场 「和客」

Now639台周三凌晨4:00直播