意甲｜稳守突击效率高 维罗纳「博」得过

维罗纳 VS 博洛尼亚

Now638台周五凌晨1:30直播

推介：让球 [0/-0.5] 主胜

维罗纳成绩虽不起眼，但打法充满传统意大利特色，低控球率、防守硬净和反击效率高，前锋基奥云尼经常能以高速和个人技术直插手心脏，今晚深夜于主场面对连场失球的博洛尼亚绝对有力一战。让球盘受让平手/半球，随时有机会波盘齐赢，让球「主胜」值博。

维罗纳现时虽排19位，近6战仍录得2胜1和3负，成绩不过不失，但其中曾以3:1击败阿特兰大，前仗作客拿玻里亦以2:2逼和对手，有一定战斗力。从战绩上可见，这队球队在面对实力强的对手时反而成绩更好。擅于意式稳守突击的足球的维罗纳在铲球和拦截的数据皆为联赛最多，可见防守技巧并不差。进攻上，巴西前锋基奥云尼凭其个人突破和创造力，已在今季交出3个入球和4次助攻，是典型下游球队依靠的10号仔球员，球队的预期入球值排在13位，可见在埋门方面只因把握力稍差，威胁力不俗。

博洛尼亚后防一对中坚错漏百出，近12战皆有失球，已7场不胜，以此势头，今仗作客要让球更难，主攻下更有机会阴沟里翻船。马高