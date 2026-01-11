西超杯｜巴塞攻强守弱 入球大得有「里」

巴塞隆拿 VS 皇家马德里

香港时间周一凌晨3:00开赛

推介：入球大细 [3.5] 大

9连胜的巴塞隆拿近期气势如虹，西甲场均2.8球的攻力冠绝联赛。该队的巴西翼锋拉芬夏比洛尼近4仗入5球，准决赛又梅开二度，势可于今晚在沙特阿拉伯上演的西班牙超级杯决赛中，助巴塞与皇家马德里的国家打吡中斗攻。惟两队同样攻强守弱，预料今仗将再次上演入球骚，入球大细3.5球「大」值得支持。

巴塞隆拿在西甲以19战16胜1和2负高踞榜首，共入53球只失20球，数据亮丽，平均每场攻入2.8球，失1.1球，数字上攻守兼备。然而，稳健的防线或因对手实力较弱所致，在水平更高的欧联赛场，巴塞6场比赛失掉11球，包括作客0:3不敌车路士，以及3:3逼和布鲁日，反映其防线面对强手时仍有不稳之虞。巴塞在对赛往绩上稍为食住宿敌，近5次与皇马交手赢3场，惟今季首循环曾在主场1:2不敌对手，考虑到皇马强大的攻击力，巴塞的防线将面临严峻考验。

巴西翼锋拉芬夏比洛尼今季表现渐入佳境，是巴塞今场有利的消息，在西甲已有7个入球和3次助攻，近4仗攻入5球，状态火热，在超级杯4强对毕尔包时，在球队收起部分主力下，个人梅开二度，是球队杀入决赛的功臣之一。 29岁的翼锋及时回勇，大大分担了神童拉明耶马的进攻压力，其突破和射门将为巴塞提供更多进攻板斧，成为撕破皇马防线的关键武器。

皇马场均失近一球

皇家马德里方面，他们的攻击力绝不逊于巴塞，在西甲19场攻入41球，场均入2.2球。 不过，皇马的防守同样并非滴水不漏，19场联赛失17球，平均每场失0.9球。 考虑到两队锋线都极具质素而防线皆非存明显弱点，预期今场将会是一场大手交易。与其估计胜负，投注于总入球数超过3.5球，似乎是更稳妥的选择。马高