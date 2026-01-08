Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超｜死球频获「利」 再追阿仙奴「主胜」

足智彩球赛编号：FB1870
阿仙奴 VS 利物浦
Now 621、611台周五凌晨4:00直播
推介：让球 [-1] 主胜 / 任何时间入球球员：加比尔马加希斯

阿仙奴在快车期保持全胜，联赛榜首优势已扩大至6分，渐抛离所有对手。适逢迎战不善防守死球的利物浦，对极善以死球得分的兵工厂可谓合晒合尺。复出后连续两仗均有入球的巴西中坚加比尔马加希斯，将再次成为带刀侍卫，推介让球盘主让一球「主胜」，并可留意加比尔的「任何时间入球球员」选项。

主队阿仙奴近况势不可挡，各赛豪取7连胜，包括5场英超胜仗，场均攻入2.2球火力全开。死球战术是兵工厂最致命的武器，据统计，阿仙奴今季已凭借死球攻入12球，冠绝英超。这套战术的核心人物正是中坚加比尔马加希斯。这位巴西国脚不仅防守稳健，其身高1.90米的制空能力更在角球和罚球战术中占尽优胜。数据显示，他今季已有3个联赛入球，近两场更连续破网。在场上加比尔不仅是防线重心，更是球队打破僵局的关键棋子。

相反，卫冕冠军利物浦近期明显后劲不继，近期接连被列斯联和富咸逼和，近10场联赛仅得4胜，争冠希望愈发渺茫。红军的防线尤其在死球情况下表现脆弱，近5场失的4球中，就有两球来自对方开出角球，是成绩滑落的主因，面对全英超死球攻力最强的阿仙奴，实在难以看好。马高
 

