苏超｜传中一「浪」接一浪 些路迪刷角更醒

波盘王
更新时间：08:00 2026-01-03 HKT
发布时间：08:00 2026-01-03 HKT

足智彩球赛编号：FB1751
些路迪 VS 格拉斯哥流浪
主队官网/App今晚8:30直播
推介：开出角球让球[-1.5]主胜

些路迪进攻多靠两翼侧击，成功传中球数量冠绝苏超。有不惜体力的快马前田大然在前线不断压逼下，势于今晚苏超老字号打吡主场迎战死敌格拉斯哥流浪时，继续施展七旋斩空袭，开出角球让球开出主队让球半的「主胜」实属笋盘，万勿错过。

两支苏超传统劲旅今季同告走样，主队些路迪上场联赛作客0:2负马瑟韦尔后，错失追贴榜首赫斯的机会，而客队格拉斯哥流浪则联赛胜率不及5成，表现令人失望，既然两军都没必胜把握，主客和都不宜捧。

犹幸，些路迪起码在开出角球数量甚有保证，共处理127记属苏超最多，同时场均5.9次成功传中球亦排苏超第2多，证明球队擅长边路传中。当中前锋前田大然既有高速，又有用不完的气力，加上联赛共创造9次黄金机会属苏超最多，是搏角球的最佳人选。相反，客队格拉斯哥流浪的组织则着重中路短传，从联赛仅造出48次黄金机会，比些路迪足足少25次，可见球队行军速度甚慢。既然胜负难料，开出角球让球开出主队仅少让球半，捧「主胜」更为合理。加利李尔

