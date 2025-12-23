非国杯｜尼日利亚超班 势至少赢两球

足智彩球赛编号：FB1361

尼日利亚 VS 坦桑尼亚

Now638台周三凌晨1:30直播

推介：让球主客和 [-1] 主胜

非洲国家杯C组赛事，尼日利亚迎战坦桑尼亚。超霸鹰无论在往绩、人脚均占据绝对优势，阵中坐拥包括当今非洲足坛最强9号的域陀奥森汉在内等多名欧洲顶级联赛球星，加上近6仗攻入13球的稳定火力，面对防守脆弱的坦桑尼亚大胜可期，推介让球主客和主让一球「主胜」。

绰号「超霸鹰」的尼日利亚是非洲传统劲旅，曾3度称霸非洲国家杯，并5次获得亚军，大赛经验丰富。虽然超霸鹰在最近的世界杯外围赛中，尽管后期发力连胜加蓬、贝宁及莱索托，最终仍在附加赛中被刚果共和国淘汰，饮恨出局，但球队实力依然是非洲顶级。足智彩开出尼日利亚的夺冠赔率为8.5倍，是今届赛事有力争夺冠军的热门之一。队中除了王牌射手域陀奥森汉，还有效力阿特兰大的翼锋卢卡文等多名球星，整体人脚实力远非世界排名第112位的坦桑尼亚可比。

效力于土超豪门加拉塔沙雷的域陀奥森汉是尼日利亚今仗甚至今届赛事中争胜的最大本钱。这位26岁射手今季在球会赛事中，分别在12场联赛和4场欧联皆入6球，效率惊人。在国家队层面，他同样表现出色，至今为尼日利亚上阵39次便攻入31球，是球队绝对的进攻核心，难怪被外界称为当今非洲足坛最强的9号。虽然有评论指尼日利亚队战术上过于依赖前线球星，但正因如此，奥森汉的个人能力便成为球队最直接、最有效的得分武器，即使在球队整体发挥未如理想，仍能凭借其个人能力撕破对手防线，取得入球。

坦桑尼亚实力悬殊

坦桑尼亚目前世界排名第112位，阵中大部分球员都在本土联赛效力，在球员级数抑或整体实力，都与尼日利亚有极大差距。球队近期战绩惨淡，近6场比赛输4场，后防共失10球，包括最近以3:4不敌科威特，反映出球队防守存在严重问题。面对星光熠熠的尼日利亚，实难逃大败。马高