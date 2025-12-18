Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

欧协联｜级数大超班 水晶宫两波胆值博

波盘王
更新时间：08:00 2025-12-18 HKT
发布时间：08:00 2025-12-18 HKT

足智彩球赛编号：FB1263
水晶宫 VS 古比斯
Now643台周五凌晨4:00直播
推介：波胆 2:0 & 3:0

英超球队在欧协联实力超班，近3届赛事两度捧杯。水晶宫在分组赛最后一轮主场迎战实力次一班的古比斯，势可轻松获胜，锁定出线席位。副选前锋尼基迪亚在此赛担大旗，4战已取得2入球和1助攻，有望带领球队赢波，波胆推介2:0和3:0。

水晶宫近4战取得3胜，而且近8场胜仗中，有6次都能保持清白之身，防守相当稳固。虽然水晶宫近3场主场比赛未尝一胜，但今仗对手实力明显较弱，是重返胜轨的好机会。首席射手马迪达近6场只入1球，状态低迷，相反今场有望正选的前锋尼基迪亚把握力一向不俗，今届赛事4次上阵已贡献2个入球和1次助攻，效率甚高，上轮对舒尔本时便交出入球助攻各一，协助球队作客大胜3:0。今喜逢弱旅，尼基迪亚定必施展浑身解数，争取入球以巩固自己的位置。

英超队欧协联往绩佳

再者，英超球队在欧协联往绩极佳，对上3届赛事，已有韦斯咸和车路士两支伦敦球队赢得冠军，级数上有明显优势，因此水晶宫今仗绝对值得看高一线，波胆2:0和3:0可作对碰。马高

