英超｜往绩无惧作客奥脱福 般茅有力降魔

波盘王
更新时间：07:00 2025-12-15 HKT
发布时间：07:00 2025-12-15 HKT

足智彩球赛编号：FB1084
曼联 VS 般尼茅夫
Now621台周二凌晨4:00直播
推介：让球主客和 [+1] 客胜

走势逐渐回稳的般尼茅夫，仍能保持勤力走动，加上无惧远征奥脱福，抢分可期。该队有中场新贵阿历斯史葛助攻助守下，势于今晚英超独脚戏作客主力上阵成疑的曼联至少可保不败，让球主客和开出客队受让一球的「客胜」稳开，可作过关胆。

本轮前排第13的客军般尼茅夫，虽然近5场仅录2和3负的不胜战绩，然而近期表现明显改善，上轮联赛主场闷和车路士一役表现硬净，全场13次射门、5次射中目的及1次黄金机会全部比对手优胜，若非全场作出5次扑救的蓝狮门将罗拔山齐士上身，般茅已可终止此前5场不胜的劣绩。

即使般尼茅夫仍在寻求反底胜仗，不过场均成功逼抢仍有4.2次属英超第3多，不停走动的态度依然保持。而往绩上或可助般茅一把，皆因球队对上4次对曼联获2胜2和不败佳绩，近两次联赛作客曼联更同样大胜3:0，信心先赢一仗。再者，般茅中场阿历斯史葛今季人气急升，这位22岁中场刚夏已助英格兰U21勇夺U21欧国杯，上月更首次入选大国脚名单，进步神速，上场对车路士时作出4次成功盘扭属两队最多，一流的技术与胆识绝对有力助般茅成功抢分。

红魔难排最强阵容

而本轮前排第8的主队曼联，上场能作客4:1大胜榜尾狼队，皆因对手防线轮流自爆，实难作准。加上红魔领队艾摩廉赛前表示今仗阵容仍未有定案，马沙拉奥、阿密特迪亚路及专比奥莫有可能因出战非洲国家杯而未能上阵，尤其考虑后者攻入6球属阵中首席射手，能否排出强阵顿成疑问，不宜高估。让球主客和开出客队受让一球的「客胜」有1.93倍合理分头，单头或过关皆宜。加利李尔

