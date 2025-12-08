英超｜队长重夺正选「曼」无一失 狼队有力抢分

足智彩球赛编号：FB0766

狼队 VS 曼联

Now621、611台周二凌晨4:00直播

推介：让球主客和 [+1] 主胜

狼队虽然已几乎可以宣布护级无望，不过近仗表现有起色，有力与对手周旋到底。该队有斗志十足的队长图迪高美斯坐镇，势于今晚英超独脚戏主场迎战近况回落的曼联可保不败，让球主客和开出主队受让一球的「主胜」合情合理，一于直取。

主队狼队今季英超仍未尝一胜，本轮前14战只得两分成包尾大幡，与第17位列斯联已相差12分，对比去季包尾降班的修咸顿，去季同期都有5分，所以狼队几乎可以宣布护级失败。球会找来前季曾领卢顿征战英超的罗比爱华士走马上任，予人有提早为英冠准备之感，而其领军的3场亦悉数落败，不过爱帅却能令狼队打出护级拼劲，近两场联赛作客阿士东维拉及主场斗诺定咸森林均只一球仅败，比赛过程亦与对手互有攻守，态度明显有改善。

重新重用高美斯有回报

狼队若能继续显示顽强斗志，表现必不会太差，队长图迪高美斯正是激励队友的最佳人选。这位26岁的中坚季初一度被前领队域陀彭利拿弃用，直至上月罗比爱华士执掌帅印后才重新被重用，而这位队长亦不负所托，此3场合共只失4球，对比此前3场共失9球有明显改善。特别留意高美斯在上场0:1负森林一役不但防守称职，全场两次成功扭过对手及56次成功传送更属两队最多，可见其全才一面。

红魔锋线表现不稳

而本轮前排第8的客军曼联，此前3连胜气势已消灭殆尽，对上5场仅录1胜3和1负合共只入7球，尤其此期间的前锋3人组正选次次都不同，似乎红魔不但高价锋将没有擦出火花，又未能把握一周一赛的体力优势，上场主场1:1被韦斯咸逼和正是最佳写照。今场看好主队有力抢分，让球主客和开出主队受让一球的「主胜」有1.97倍分头不俗，直取无误。加利李尔