意甲｜新星「萨」得性起 科木「主胜」可期

波盘王
更新时间：07:00 2025-11-28 HKT
发布时间：07:00 2025-11-28 HKT

足智彩球赛编号：FB0273
科木 VS 萨斯索罗
Now638台周六凌晨3:45直播
推介：让球主客和 [-1] 主胜

科木是今个赛季意甲的最大惊喜，这队升班马在周深夜坐镇主场迎战萨斯索罗。现时排在意甲第6的科木队中灵魂人物，阿根廷天才中场尼高柏斯表现极为出色，在联赛已直接参与9个入球，冠绝意甲。有其压阵，加上科木在主场曾击败强队的赛绩，今仗胜望压一，让球主客和让一球的「主胜」值博。

主队科木近期的表现堪称完美，球队已经连续10场联赛保持不败，目前以12战5胜6和1负21分位列联赛第6。法比加斯的球队在射门、预期入球值以及入球数字皆位居意甲前列。科木不但忠于崇尚控球在脚的比赛风格，更有稳健的防守，至今仅失7球，当中更有5场保持不失，而在过去6场比赛仅失2球，联赛中防守属第2佳。再者，科木今季联赛主场中未尝败绩，当中包括以2:0轻取祖云达斯和拉素，名副其实是「魔鬼主场」。上周作客以5:1的作客大数拖连奴，球队的状态随着球季进入白热化阶段，更越来越好。

若科木是今季意甲的黑马，其进攻中场尼高柏斯就是这匹黑马背上的骑士。这位年仅21岁的天才，今季12场联赛共交出5入球兼4次助攻的全面表现，不但是球队的进攻上的灵魂，更是意甲射手榜和助攻榜上的其中一位领先人物。尼高柏斯拥有同龄球员罕见的冷静和视野，9月意杯对萨斯索罗一役中，正是他的出色发挥，帮助科木以3:0大胜对手。

萨斯索罗表现飘忽

客队萨斯索罗本季表现则显得不稳定，12战17分排在联赛第9，是典型的中游球队，比赛往往大开大合，攻强守弱的特点非常明显，至今已失掉14球。虽然最近作客令人印象深刻地以3:0大胜阿特兰大，但转头又会主场被比萨逼和，表现飘忽之余，这条不稳防线恐怕难以抵挡尼高柏斯领衔的攻势。马高

