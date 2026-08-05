美食博览2026｜8.13开锣！5大主题区必买笋货攻略：$1鲍鱼/芫荽烧卖/辛辣面/波堤冬甩 千层挞买1送1

美食博览2026｜由香港贸易发展局（贸发局）主办的一年一度夏日盛事——美食博览2026将于 8 月 13 日（星期四）在湾仔香港会议展览中心盛大开锣！今年展览以全新主题 「Live Well．Stay Well」 亮相，续设5大主题区并引进多款环球话题美食与创新产品，包括由新加坡经典斑兰蛋糕、泰国鲜制冬甩，到蘑菇 Gelato 及普洱咖啡茶应有尽有。《星岛头条》记者率先预览5大主题区，整理必买笋货攻略，包括$1/10粒芫荽烧卖、$1波堤冬甩、$1鲍鱼、$9 野生深海花胶筒、千层挞买一送一等，即睇下文了解！

美食博览2026｜8.13开锣！率先预览5大主题区必买笋货

1. $1必抢优惠

寿桃牌：$1/盒鲍鱼鸡汤味淮山面（1E-A02）

安记海味：$1玩飞天鲍鱼游戏（1D-C10）

鱼阵营：咖喱粗酱$1，于8月13至15日14:30-16:30，每日20个名额（1A-B12）

清漉：$1清漉汤套装含8包汤包（价值$495），每日首8名（3B-F06）

广昌隆腊味：$1玩「广昌隆闪电腊抢手」游戏，赢走腊肠（1A-E28）

高格行有限公司：首30名$1船面（1C-D28）

迪斯高国际有限公司：本地咖啡品牌LAFARED咖啡精品挂耳咖啡$1/3包，每日限定10份；马来西亚人气果汁和有气蜜糖水$1/7罐，每日限定20份（1D-B27）

尚品：$1尚品燕窝银耳露、尚品燕窝黑米露各个优惠指定日子推出，每日上午10时开售，限量10份（1A-C22）

繁星烧烤：$1蒜蓉BBQ鸡翼（1B-A32）

冠华食品：$1钓零食计分，最高分可获67包韩式风味黑芝麻杏仁斋鸡粒（1D-A33）

合泰海产：每日早上10时、晚上6时，首10名$1抢购罐头鲍鱼（1C-D02）

业昌食品：$1顺德鲮鱼饼每日限量60盒（1A-B27）

佳富高：首日$1抢购农心韩国版辛辣面(礼盒），限首10名消费者

香记咖啡：$1咖啡挂耳包（1B-C14）

烟韧市集：$1 优惠（ A11-A20, B17 及 B19号）

$1 / 10粒芫荽烧卖： 九记食品厂推出话题十足的芫荽烧卖，每日限量 20 件，只需 $1 即可买到 10 粒！

$1 换购波堤冬甩： 人气甜品店 Donut Demo 推出凡购买任何正价产品，即可加 $1 换购原价高达 $30 的自选波堤冬甩（每日限量 30 件）。

2. 其他必抢荀货

日清：贩卖机发光痛袋$150含9个杯面及一盒可可脆派（1C-B02）

五丰行：$99购物车包20款日常实用食品，全场限量30架；身份证优惠有7、5 字即可免费领取礼物（1D-B02）

烟韧市集（A11-A20, B17 及 B19号）：

滑嘟嘟：手工鲜奶麻糬系列（含杜拜开心果朱古力、芋泥肉松等口味）每日限量 20 份买一送一。

均香饼家：极品猫山王糯米糍每日限量 50 份买一送一。

麻糬鸟：IG 爆红片片麻糬每日首 20 位顾客享指定口味买一送一

理想饼店 & 华尔登饼店：酸种千层挞（限量 50 份）及大杂锦曲奇饼（限量 30 份）亦设有买一送一优惠

尚品：$9回味红烧一口鲍鱼、尚品花胶原贝海底椰养颜即饮汤、野生深海花胶筒，各个优惠指定日子推出，每日上午10时开售，限量10份。$399至尊花胶鲍鱼车每日限量10部；$99零食福袋每日限量10套（1A-C22）

美心西饼：推出麻辣月饼、杜拜朱古力月饼，以及月饼公仔盲盒，另外买满$500，可参加抽奖赢取999.9足金「美心流心月饼」。（1C-C02）

3. 环球潮流美食：新加坡经典斑兰蛋糕＋泰国人气手工冬甩

美食博览今年引进多款话题美食，包括新加坡经典品牌的斑兰戚风蛋糕，以及泰国人气每日鲜制的手工冬甩。此外，更有创意十足的蘑菇提取物研发 Gelato，以及传统与创新碰撞的普洱咖啡茶，满足一众前卫饕客的味蕾！

4. 烟韧主题市集

香港人对「烟韧」口感情有独钟，今年美食博览 Hall 3B 特别引入由港集筹办的全港首个「烟韧市集」（展位 A11-A20, B17, B19），集结十多个 100% 香港制造的优秀品牌，阵容极之庞大，当中包括三大糯米糍名店同场较量，分别有九龙区深水埗老字号「均香饼家」、新界大埔名物客家手工糍粑「滑嘟嘟」，以及港岛湾仔名店「甜入心」，三大名店破天荒同场展出，带来皮薄馅靓的手工糯米糍及创新麻糬甜品！另外亦带来不少震撼优惠，包括：

震撼 $1 优惠激抵抢购：

$1 / 10粒芫荽烧卖： 九记食品厂推出话题十足的芫荽烧卖，每日限量 20 件，只需 $1 即可买到 10 粒！

$1 换购波堤冬甩： 人气甜品店 Donut Demo 推出凡购买任何正价产品，即可加 $1 换购原价高达 $30 的自选波堤冬甩（每日限量 30 件）。

限定买一送一抢购攻略：

滑嘟嘟：手工鲜奶麻糬系列（含杜拜开心果朱古力、芋泥肉松等口味）每日限量 20 份买一送一。

均香饼家：极品猫山王糯米糍每日限量 50 份买一送一。

麻糬鸟：IG 爆红片片麻糬每日首 20 位顾客享指定口味买一送一。

理想饼店 & 华尔登饼店：酸种千层挞（限量 50 份）及大杂锦曲奇饼（限量 30 份）亦设有买一送一优惠！

家电．家居．博览、国际茶展同步举行 一张门票通行

除了美食博览，今年亦同步举行美与健生活博览、家电．家居．博览、美食商贸博览及香港国际茶展，加上国际现代化中医药及健康产品会议，集商贸采购、公众消费、茗茶文化、健康美容、家居科技及中医药专业交流于一身，带来一站式「食、买、玩、学」夏日嘉年华！

美食商贸博览：首设「肉类」专区紧贴市场

美食商贸博览今年紧贴市场对高品质及创新肉品的需求，首度设立「肉类」专区，并提供多款清真认证产品；同时继续保留热门的「咖啡」专区及「食品科学与技术」展区，为业界及买家提供最前瞻的饮食趋势。

香港国际茶展：B2B2C 模式全面开放

展览精彩呈献第一届茶饮创作大赛、青少年茶艺大赛及得奖名茶试饮，更特设 BASAO 茶香禅修体验。现场除了「茶・生活」汇聚茶具、茶服与香氛等五感体验外，更首度推出中国内地抹茶馆，展示贵州与浙江的茶道级抹茶与创新甜点，以茶会友不容错过！

美与健生活博览：全球最大香氛博物馆首度参展

美与健生活博览的「闻香知趣」专区今年迎来重磅亮点，全球最大香氛主题博物馆首度参展，现场将带来前所未有的沉浸式闻香体验，寻找专属你的疗愈香气。

参与「MORE Wellness力量爆发」踩单车限时挑战，即有机会获得 Quico 免费发型造型、IvyBears 熊仔维他命软糖及健康茶饮，或 Hera GROUP＋ 湿敏产品及体验最新家用美容仪等丰富礼品。现场同时设有万宁免费健康检测，涵盖中医体质、皮肤头发、心血管及压力测试；入选凡尔赛奖的雪蕾香氛博物馆更首次来港带来「闻见今日的你」情绪测试，完成即可领取气味报告及博览香水纪念品。此外，还有持香长达 72 小时的 Perfumed Tattoo 免费香水纹身，以及 Timeshop 逆龄美光舱、《体感大激斗》虚拟运动、免费脊骨检查、Zenyum 箍牙评估与 Lush 手部按摩教学等多项免费体验，名额有限，送完即止！

家电．家居．博览：首设「睡眠．馆」注重身心健康

现场设「睡眠．馆」提供五感体验与专家讲座，助大家提升睡眠质素。EMMAS推出 5 分钟问答挑战，成功即送礼品并享床褥半价优惠；雅兰亦设「Cool Touch」酷凉床褥体验并派发小礼物。网上行将展示认证极速宽频体验，德国宝更会现场示范以自然养生机制作 IDDSI 软餐，照顾长者饮食健康。优惠及礼品数量有限，送完即止。

美食博览 2026 门票购票攻略与票价一览

今年大会提供多款门票及优惠，无论想玩尽全场，定系想精明避开人潮激抵入场，都有相应选择！

票种 票价 适用日期 / 时间 包含展区 预售套票 (包尊贵美食区) $36 7月30日 - 8月12日预售 公众馆、尊贵美食区、家电．家居．博览、美与健生活博览、香港国际茶展 (8月15日指定套票可参观美食商贸博览) 展期套票 (包尊贵美食区) $40 8月13日 - 8月17日即场购买 同上 标准门票 $30 展期全日适用 公众馆、家电．家居．博览、美与健生活博览、香港国际茶展 (8月15日可参观美食商贸博览) 上午进场票 (激抵之选) $10 8月13、14及17日

中午12:00前 公众馆、家电．家居．博览、美与健生活博览、香港国际茶展 晚间进场票 (夜猫专享) $10 8月13至16日

晚上6:00后 公众馆、家电．家居．博览、美与健生活博览

门票追加优惠：

追加参观「尊贵美食区」：持有标准门票、上午票或晚间票之人士，如想参观「尊贵美食区」，只需于会场展览馆 3B 入口收费站另付 追加票价 $10（接受 AlipayHK、支付宝、八达通或微信支付）。

购票及换领渠道：门票及套票可于 01 空间、AlipayHK、支付宝、八达通 App、7-Eleven 及 Circle K 便利店购买；亦可于 7 月 30 日至 8 月 17 日期间透过 The Club App 以 Club 积分换领。会场入口收费站亦支援指定电子支付即时付款入场。

特惠人群优惠： 访港旅客： 出示有效旅游证件购票，套票优惠价 $30，标准门票优惠价 $20。 伤健人士： 出示「残疾人士登记证」可以 $10 购买门票进场

详情可参阅 香港贸发局官方门票资讯

美食博览 2026 展览资料

展览日期： 2026 年 8 月 13 日（星期四）起

展览地点： 香港湾仔香港会议展览中心

文：RY