网民控诉铜锣湾火锅放题4大「阴招」！遇坏炉兼海鲜发臭 怒斥：伏到以为参加紧极限生存挑战

香港人向来热爱打边炉，即使现在正值炎炎夏日，不少人依然喜欢与亲朋好友结伴享用火锅放题，在冷气房内感受大吃特吃的畅快体验。近日，有食客在光顾一间火锅放题餐厅时却遭遇了极度不愉快的经历，他指控涉事餐厅不但炉具故障、海鲜食材发臭，更涉嫌隐瞒菜单资讯，并形容此次用膳体验是一场「跨越电力学、嗅觉神经与时间管理的灾难」。

铜锣湾火锅放题中伏！网民控诉4大阴招质疑「诱导式消费」

有网民指自己早前光顾了铜锣湾利舞台广场的一间火锅放题店

入座并完成点餐后，却被职员告知主打食材缺货

更遇上炉具故障、海鲜食材发臭等问题

事主发文指自己早前光顾了铜锣湾的一间火锅放题店，一行人特意挑选了最昂贵的套餐，因该套餐的餐牌列明有包含鹅肝。然而，当他入座并完成点餐后，餐厅职员才上前告知「今日冇鹅肝喔」，他随即质疑餐厅为何不在入座或点餐前事先声明主打食材缺货，令人不禁怀疑这是「诱导式消费」。

事件的发展并未因食材缺失而平息。事主指火锅汤底在用餐期间一直无法煮沸，多次向职员反映问题，但对方仅敷衍回应「等一阵」。经过漫长的等待，才发现原来是餐厅电压出现问题，他对此嘲讽道「食个边炉竟然可以体验到物理学嘅『绝对零度』，个汤底冷静过我个心」，感到极度无奈与荒谬，更形容为「永不沸腾之炉」。

沙白发臭 换炉即迎Last Order

此外，事主点了一盘餐厅主打的沙白，结果煮熟后却散发出「死海鲜𠮶种极致嘅腐臭味，一只臭沙白毁咗我成煲汤底」。当事主叫职员过来闻一闻并作出投诉时，职员竟以奇特的逻辑反驳「遇到沙白发臭系好正常，我自己出去打边炉都遇过臭㗎啦」，更反问「我冇理由问只沙白你有冇事呀？」，试图将食材变质合理化。职员随后更「传授」奇门技巧，建议事主「下次最后先落沙白啰，睇吓会唔会咁唔好彩啰」，这种推卸责任的态度令他感到震惊。

更令事主崩溃的是，当职员终于为他们更换了运作正常的新炉，汤底刚煮沸的那一刻，职员却上前温馨提示「先生，我哋Last Order啦」。事主慨叹自己「同个炉相依为命咗一整晚」，最终只换来一锅臭汤及结帐的催促，「用最贵嘅价钱，食最臭嘅海鲜，等永远唔滚嘅炉」。

网民一面倒抨击：我系你就唔好埋单啦

这篇帖文曝光后，引发了大量网民的共鸣与激烈讨论。不少曾光顾该餐厅的网民留言表示「食过一次无回头」，并补充指出餐厅环境同样恶劣，「地下又湿又跣」。针对餐厅入座后才告知缺货的做法，大部分网民认为事主不应妥协，有人直言「我系你就唔好埋单啦，佢第一句话冇晒鹅肝𠮶下就要即刻起身走人啦」，亦有网民笑称「入到去先知卖晒鹅肝，咁唯有埋单个阵俾一半价钱」。

资料来源：letsgooooooooooooo2026@Threads